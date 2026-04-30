Ladispoli, 8 nuovi scuolabus operativi da lunedì: investimento per oltre 1.3 milioni di euro

Otto nuovi scuolabus, per un investimento complessivo di oltre un milione e trecentomila euro. I mezzi sono stati presentati giovedì 30 aprile in piazza Falcone, tra la sede comunale e gli istituti scolastici.

All’evento hanno partecipato – tra gli altri – il Sindaco Alessandro Grando, l’Amministratore Unico della società Flavia Servizi, Avv. Stefano Proietti, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Margherita Frappa, la responsabile del servizio scuolabus Donatella Sepe, oltre agli autisti e agli assistenti.

“A partire da lunedì 4 maggio la nuova flotta sarà operativa, per noi è una grande soddisfazione – ha dichiarato il Sindaco Grando –. Si tratta di un intervento che ho seguito personalmente insieme agli uffici comunali e a Flavia Servizi, perché il rinnovo del parco mezzi non era più rinviabile: i veicoli in uso erano ormai datati e presentavano diverse criticità. Il nostro obiettivo era chiaro: offrire un servizio migliore, più sicuro e più confortevole per tutti gli utenti, a partire dagli studenti, ma anche per gli autisti e gli assistenti che ogni giorno lavorano a bordo degli scuolabus”.

“È importante sottolineare – ha aggiunto il Sindaco – che per il Comune si tratta di un’operazione sostanzialmente a costo zero, grazie al canone che verrà corrisposto da Flavia Servizi. Questo rende l’intervento ancora più significativo. Parliamo infatti di un investimento rilevante, che non si realizza frequentemente: era arrivato il momento di intervenire, senza ulteriori rinvii. Siamo orgogliosi di poter destinare questi nuovi mezzi ai nostri alunni, garantendo un servizio più efficiente, moderno e soprattutto più sicuro”.

Nel corso della mattinata alcuni studenti degli istituti Caravaggio e Ilaria Alpi hanno potuto vedere da vicino i nuovi scuolabus e partecipare – insieme allo stesso Sindaco – a un breve giro dimostrativo.

“Desidero ringraziare Donatella Sepe, responsabile del servizio, per il lavoro svolto e per il contributo che sta offrendo anche alla definizione del nuovo regolamento. Grazie a questi mezzi, l’obiettivo è quello di ampliare il servizio a partire da settembre anche agli studenti delle scuole medie”, ha concluso il primo cittadino.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Margherita Frappa: “La nuova flotta di Flavia Servizi rappresenta un investimento importante da parte dell’Amministrazione comunale a favore del mondo della scuola, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il servizio e il diritto allo studio. A partire da settembre, la disponibilità di mezzi nuovi e moderni offrirà nuove opportunità agli istituti scolastici: sarà possibile utilizzare gli scuolabus per uscite didattiche anche fuori dal territorio, a costi calmierati. Questo – ha sottolineato l’Assessore in conclusione – si traduce in un vantaggio concreto per le famiglie e per tutta la comunità scolastica, consentendo di organizzare più attività educative e più gite, riducendo l’impatto economico e ampliando le occasioni di crescita e formazione per gli studenti”.