“Piena solidarietà alla Preside dell’Istituto”

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla Dirigente dell’Istituto Superiore Mattei, alla quale va tutta la nostra vicinanza per i gravi ed inaccettabili insulti sessisti subiti, contro i quali esprimiamo la nostra ferma condanna. Ci colpisce e ci rammarica molto apprendere la notizia del grave raid vandalico, compiuto nella notte ai danni dell’istituto e che ha portato anche al danneggiato del murales realizzato nell’ambito del progetto inclusione dai ragazzi con disabilità”.

Vandali al Mattei, FdI: “Atto vile e ripugnante, la scuola non si tocca”

“Un atto vile e ripugnante che ferisce non solo la scuola come istituzione, ma l’intera comunità. Ci auguriamo che i responsabili di questo assurdo comportamento siano individuati quanto prima dalle Forze dell’Ordine e assicurati alla giustizia, perché gesti di tale gravità non possono restare impuniti. La scuola non si tocca!”.

Così in una nota Fratelli d’Italia Cerveteri