I Democratici: “Piena solidarietà alla Preside, al corpo docente, al personale ATA e a tutta la comunità scolastica”

“Il Partito Democratico di Cerveteri esprime piena solidarietà alla Dirigente Scolastica, al corpo docente, al personale ATA e a tutta la comunità dell’Istituto Superiore colpito da un grave atto vandalico, accompagnato da scritte offensive. Si tratta di un gesto inaccettabile, che colpisce non solo la scuola ma l’intera comunità. Alla Dirigente va il nostro sostegno e il nostro ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto con responsabilità e dedizione”.

Atto vandalico al Mattei, il PD Cerveteri: “Gesto inaccettabile che colpisce l’intera comunità”

“La scuola è un presidio fondamentale di legalità, rispetto e convivenza civile. Episodi come questo confermano l’urgenza di rafforzare la cultura del dialogo e dell’educazione civica. Condanniamo ogni forma di violenza, fisica o verbale: nessun dissenso può giustificare il danneggiamento di un bene comune o attacchi personali verso chi opera nelle istituzioni. Invitiamo istituzioni, forze dell’ordine e famiglie a collaborare per promuovere momenti di confronto e percorsi educativi condivisi. Solo attraverso responsabilità e partecipazione si possono contrastare questi comportamenti e riaffermare i valori democratici. Il Partito Democratico resta disponibile a sostenere ogni iniziativa a tutela della scuola e della dignità di chi la vive ogni giorno”.

Così in una nota il Partito Democratico Circolo David Sassoli