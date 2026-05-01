Atti vandalici all’Istituto “Enrico Mattei”: la condanna di Città Futura Annozero

Riceviamo e pubblichiamo:

Città Futura Annozero esprime la più dura e ferma condanna per i gravi atti vandalici avvenuti nella notte ai danni dell’Istituto “Enrico Mattei” di Cerveteri.

“Non siamo di fronte a una semplice bravata, ma a un gesto vile che colpisce al cuore la nostra comunità”, dichiara Federica Battafarano, segretaria politica del movimento. “Attaccare una scuola significa attaccare un luogo di crescita, di confronto e di costruzione del futuro. È un fatto che non può essere sottovalutato né normalizzato”.

Nel mirino dei vandali non solo l’edificio scolastico, ma anche simboli profondi dell’identità della comunità educativa, come le opere realizzate dagli studenti. “Colpire ciò che nasce dall’impegno dei ragazzi, dalla loro creatività e dal loro percorso di inclusione è ancora più grave”, prosegue Battafarano. “È un’offesa al lavoro educativo, al senso di appartenenza e ai valori di rispetto e partecipazione che la scuola rappresenta ogni giorno”.

Città Futura Annozero esprime piena solidarietà alla Dirigente scolastica, al personale, agli studenti e alle famiglie. “A tutta la comunità scolastica va la nostra vicinanza concreta. Nessuno deve sentirsi solo di fronte a un episodio del genere”, sottolinea la segretaria.

“Chiediamo che si faccia al più presto piena luce su quanto accaduto e che i responsabili vengano individuati. Ma serve anche una riflessione più ampia, perché questi episodi sono il segnale di un disagio che va affrontato con serietà, investendo in educazione, cultura e presidio del territorio”.

“Come forza politica continueremo a batterci per una città che difenda i propri spazi pubblici e i propri luoghi educativi. La risposta deve essere collettiva. Più partecipazione, più cura, più presenza. Perché la scuola è un bene comune e va difesa ogni giorno”, conclude la Battafarano.