Lo Sporting Club Santa Marinella Hub della Cultura: al via “ArtExibition” con il Gruppo PerlArte

SANTA MARINELLA (RM) – Lo Sporting Club Santa Marinella si conferma punto di riferimento d’eccellenza, unendo la sua storica vocazione sportiva a una rinnovata spinta culturale. Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, i locali di Via Aurelia 487 apriranno le porte a “ArtExibition”, una mostra collettiva di rilievo che trasformerà il litorale in un salotto dell’arte contemporanea.
UNA MACCHINA ORGANIZZATIVA DI ECCELLENZA
Il prestigio della manifestazione è il risultato di una sinergia operativa di alto profilo. Il coordinamento generale è firmato da Marco Mollenbeck, la cui visione strategica ha permesso di integrare la cultura nel tessuto sociale del club. La direzione operativa è stata affidata a Manfredo Meomartini, responsabile della complessa gestione logistica, mentre l’identità visiva e la comunicazione dell’evento sono state curate dalla grafica Silvia Amici, che ha saputo tradurre in immagine l’eleganza del progetto.
Un ringraziamento essenziale va alla sensibilità di Barbara Sbaffo, che con la sua preziosa collaborazione e la disponibilità della splendida location, ha reso possibile la realizzazione di questo appuntamento.
LA CURA ARTISTICA E IL GRUPPO “PERLARTE”
L’anima creativa di “ArtExibition” risiede nel talento del gruppo PerlArte, collettivo che riunisce artisti di diverse estrazioni e linguaggi. La cura della mostra è affidata ad Antonella Di Cataldo, la cui firma curatoriale garantisce un percorso espositivo armonico, capace di far dialogare pittura e ceramica e di valorizzare le singole personalità artistiche nel contesto della collettiva.
ARTISTI IN ESPOSIZIONE E PROGRAMMA
L’evento vedrà protagonisti dodici esponenti del gruppo PerlArte:
Americo Taddei, Antonietta Tutino, Camillo Antonini, Caterina Matteucci, Ceramiche D’Urso, Federica Mele, Gabriela Fornelli, Giusy Giaquinto, Manfredo Meomartini, Roberta Esposito, Rosario Sivo e Silvia Amici.
Il programma:
Sabato 2 maggio: Apertura alle ore 16:00. Alle ore 17:00 si terrà il cocktail di benvenuto, momento ufficiale di incontro tra artisti, stampa e visitatori.
Domenica 3 maggio: Apertura alle ore 11:00. La manifestazione si concluderà alle ore 17:00 con il finissage di chiusura.