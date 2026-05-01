​SANTA MARINELLA (RM) – Lo Sporting Club Santa Marinella si conferma punto di riferimento d’eccellenza, unendo la sua storica vocazione sportiva a una rinnovata spinta culturale. Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, i locali di Via Aurelia 487 apriranno le porte a “ArtExibition”, una mostra collettiva di rilievo che trasformerà il litorale in un salotto dell’arte contemporanea.

Lo Sporting Club Santa Marinella Hub della Cultura: al via “ArtExibition” con il Gruppo PerlArte

​UNA MACCHINA ORGANIZZATIVA DI ECCELLENZA

Il prestigio della manifestazione è il risultato di una sinergia operativa di alto profilo. Il coordinamento generale è firmato da Marco Mollenbeck, la cui visione strategica ha permesso di integrare la cultura nel tessuto sociale del club. La direzione operativa è stata affidata a Manfredo Meomartini, responsabile della complessa gestione logistica, mentre l’identità visiva e la comunicazione dell’evento sono state curate dalla grafica Silvia Amici, che ha saputo tradurre in immagine l’eleganza del progetto.

​Un ringraziamento essenziale va alla sensibilità di Barbara Sbaffo, che con la sua preziosa collaborazione e la disponibilità della splendida location, ha reso possibile la realizzazione di questo appuntamento.

​LA CURA ARTISTICA E IL GRUPPO “PERLARTE”

L’anima creativa di “ArtExibition” risiede nel talento del gruppo PerlArte, collettivo che riunisce artisti di diverse estrazioni e linguaggi. La cura della mostra è affidata ad Antonella Di Cataldo, la cui firma curatoriale garantisce un percorso espositivo armonico, capace di far dialogare pittura e ceramica e di valorizzare le singole personalità artistiche nel contesto della collettiva.

​ARTISTI IN ESPOSIZIONE E PROGRAMMA

L’evento vedrà protagonisti dodici esponenti del gruppo PerlArte:

Americo Taddei, Antonietta Tutino, Camillo Antonini, Caterina Matteucci, Ceramiche D’Urso, Federica Mele, Gabriela Fornelli, Giusy Giaquinto, Manfredo Meomartini, Roberta Esposito, Rosario Sivo e Silvia Amici.

​Il programma:

​Sabato 2 maggio: Apertura alle ore 16:00. Alle ore 17:00 si terrà il cocktail di benvenuto, momento ufficiale di incontro tra artisti, stampa e visitatori.

​Domenica 3 maggio: Apertura alle ore 11:00. La manifestazione si concluderà alle ore 17:00 con il finissage di chiusura.