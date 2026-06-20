Un triangolare di calcio allo stadio Lombardi di Marina di San Nicola

Partita di solidarietà per i bambini affetti da retinoblastoma –

Domenica 21 giugno sin festeggia l’inizio dell’estate con un gesto di amore e solidarietà. Allo stadio Lombardi di Marina di San Nicola, alle 11, si svolgerà infatti un triangolare di calcio, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Italiana per la Lotta al Retinoblastoma. Si tratta di un tumore oculare maligno che colpisce i bambini, soprattutto nei primi anni di vita e che, spesso, può portare all’enucleazione dell’occhio.

Tanti sono i progressi fatti negli ultimi anni, a partire dalla chemioterapia intra-arteriosa – autorizzata dall’Agenzia del Farmaco Italiana (AIFA) solo nel giugno 2020 – in sostituzione di quella tradizionale, che di fatto ha reso l’Ospedale Bambino Gesù, il Centro clinico più completo nella cura del retinoblastoma. Ancora tanto, però, c’è da fare. Allo studio, ad esempio, anche terapie sperimentali per tentare di salvaguardare l’occhio e la vista, che al momento vengono effettuate solo a Barcellona.

La Virtus MSN, con il Delegato allo Sport del comune di Ladispoli Fabio Ciampa e il consigliere delegato ai rapporti con le federazioni sportive Stefano Fierli, ha deciso così di scendere in campo insieme alla Nazionale Italia Pugili e ad una rappresentativa di “Emporio Roma”.

Per sostenere la causa, saranno presenti alcuni tik-toker: Cristiano Borsi (1milione e mezzo di follower), Viola Silvi (1milione e 600). Mattia Pileggi e Valentina Catoni, rinomata speaker di Tele Radio Stereo.

Per intrattenere i più piccoli, ci saranno Lupetto, mascotte di Emporio Roma, e Cucciolo, della Nazionale Pugili.

Appuntamento, domenica 21 giugno a partire dalle ore 11 allo stadio Lombardi di Marina di San Nicola. Ingresso libero per i bambini, 3 euro per gli adulti.