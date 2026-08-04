Assistenza e supporto alla popolazione in Piazza Rossellini in Viale Italia, rimozione di due grandi nidi di vespe e attività di sorveglianza del territorio contro il degrado: il finesettimana dei Volontari di FareAmbiente Ladispoli

Quello che si è appena concluso per i volontari delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Ladispoli è stato un fine-settimana ricco di attività e di impegni su svariati fronti. Il Gruppo guidato dalla Coordinatrice Francesca Belli infatti, oltre alle consuete attività di sorveglianza e assistenza agli spettacoli del Summer Fest e lungo Viale Italia, non hanno lasciato da parte le attività ordinarie a tutela del territorio, dell’ambiente e del cittadino.

Tra gli interventi maggiormente significativi, la rimozione completa di due nidi di vespe, insediatisi su balconi di privati, e numerosi sopralluoghi per fronteggiare abbandoni illeciti di rifiuti lungo le strade del territorio comunale, un triste fenomeno dettato dall’inciviltà di per fortuna pochi, ma le cui conseguenze ricadono su una comunità intera.

“Tre giorni che ci hanno visti operativi su tutti i fronti e in tutto il territorio, molto stancanti anche per via del gran caldo ma che ci hanno riempito il cuore di gioia – dichiara il Gruppo di Fare Ambiente Ladispoli – oltre ai tradizionali appuntamenti serali in Piazza Rossellini e in Viale Italia, dove l’afflusso di cittadini e visitatori è stato davvero imponente, le nostre squadre di volontari non hanno mai abbandonato le attività ordinarie: perché per noi Ladispoli non finisce dove ci sono le telecamere o dove ci sono i grandi eventi. Dove Ladispoli chiama, cerchiamo sempre di rispondere con professionalità e soprattutto voglia di essere utili al cittadino che chiede di noi”.

“Tra Summer Fest e lavoro di sempre”: l’intenso weekend delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli

Per quanto riguarda la rimozione dei nidi di vespe aggiungono: “Due interventi delicati ma che grazie alle figure specializzate del nostro gruppo abbiamo portato a termine. Rimuovere in completa sicurezza nidi di tali dimensioni non è cosa semplice: necessita di più unità di volontari, di strumenti, di protezioni: insomma, non è un lavoro da improvvisati. Come potete vedere dalle immagini, il lavoro non è stato facile, ma ciò che più conta è il risultato ottenuto e la sicurezza di chi ci ha chiamato e delle persone che vivono vicino”.

Un ultimo appello invece il Gruppo lo rivolge alla città, anche a seguito dei sopralluoghi su discariche abusive e abbandoni di rifiuti incontrollati degli ultimi giorni: “Non possiamo lamentarci di una città sporca se tutti quanti noi non conferiamo correttamente i nostri rifiuti. Non possiamo fare sempre affidamento sul fatto che poi tanto c’è chi pulisce, come il personale della Ditta di Igiene Urbana o su tanti volontari come lo siamo noi. Per tutti i cittadini, per il territorio e per tutti i villeggianti che scelgono Ladispoli per trascorrere la propria estate, nessuno può permettersi di far trovare ai bordi delle strade biglietti da visita vergognosi come quelli su cui siamo intervenuti”.

Per ogni emergenza o necessità, il Gruppo della Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Ladispoli risponde al numero 3911191668 (via Whatsapp) oppure all’indirizzo di posta [email protected]

