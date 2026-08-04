Il sindaco di Ladispoli ha inviato una richiesta formale a Eurospin Lazio e Park & Control: «Sospendere il sistema e avviare un confronto con il Comune». Disposti ulteriori accertamenti sull’area



LADISPOLI – Il Comune di Ladispoli chiede la sospensione del nuovo sistema di regolamentazione e controllo della sosta installato nel parcheggio del punto vendita Eurospin di via Palo Laziale. La richiesta è stata formalizzata dal sindaco Alessandro Grando, che ha disposto anche un approfondimento tecnico da parte degli uffici comunali per verificare il quadro urbanistico, convenzionale e giuridico dell’area.

«In questi giorni molti cittadini mi hanno contattato per segnalare il nuovo sistema di controllo della sosta – dichiara il sindaco Alessandro Grando –. Per questo motivo ho disposto un immediato approfondimento da parte degli uffici comunali, dal quale sono emersi elementi che rendono necessari ulteriori accertamenti».

Secondo quanto reso noto dall’amministrazione, il comparto è stato realizzato nell’ambito di un Programma Integrato di Intervento approvato nel 2008 ed è caratterizzato dalla presenza di aree private e aree con destinazione pubblica.

Parcheggio Eurospin di Palo Laziale, Grando chiede lo stop al nuovo sistema di controllo della sosta

«Al di là degli aspetti tecnici e amministrativi – prosegue Grando – ritengo che l’introduzione di un sistema destinato a incidere concretamente sulla quotidianità dei cittadini avrebbe dovuto essere preceduta da una preventiva interlocuzione istituzionale con il Comune di Ladispoli».

Per questo motivo il Comune ha trasmesso una formale richiesta a Eurospin Lazio S.p.A. e alla società Park & Control S.r.l., chiedendo la sospensione dell’attivazione del sistema – o, se già operativo, la sospensione immediata della sua operatività –, la copertura o la rimozione della cartellonistica installata nell’area di sosta e la convocazione di un incontro per esaminare congiuntamente tutta la documentazione relativa all’intervento.

«L’Amministrazione comunale farà tutto ciò che è nelle proprie possibilità per tutelare i cittadini e i residenti del quartiere Palo Laziale. Comprendiamo le esigenze di un’attività commerciale di regolamentare l’utilizzo del proprio parcheggio, ma riteniamo altrettanto doveroso garantire trasparenza, certezza delle regole e il pieno rispetto dei diritti dei cittadini».

Il sindaco conclude auspicando un confronto tra le parti: «Confido nella disponibilità di Eurospin e della società incaricata ad accogliere la richiesta del Comune e ad avviare un confronto istituzionale serio e costruttivo. Vi terrò costantemente aggiornati sugli sviluppi della vicenda. La tutela dei cittadini resterà sempre la nostra priorità».