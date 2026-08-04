Ladispoli inaugura nuovi servizi sociali

L’Amministrazione comunale di Ladispoli invita la cittadinanza e gli organi di informazione a partecipare all’inaugurazione degli immobili interessati dai progetti Housing First, Percorsi per l’Autonomia e Stazione di Posta, realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’appuntamento è fissato per giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 10.30. Si comincerà con l’immobile di via Ancona e poi da lì prenderà il via una visita istituzionale che toccherà tutti gli immobili coinvolti nei tre importanti progetti.

Verranno dunque presentate le nuove strutture destinate ad ampliare e migliorare i servizi rivolti alle persone in condizioni di maggiore fragilità sociale, promuovendo percorsi di inclusione, autonomia e sostegno concreto.

All’inaugurazione, oltre all’Amministrazione comunale di Ladispoli, rappresentata dal Sindaco Alessandro Grando, parteciperà anche l’Amministrazione comunale di Cerveteri, nella persona del Sindaco Elena Gubetti, trattandosi di un progetto sviluppato e realizzato nell’ambito della programmazione del Distretto socio-sanitario, attraverso una stretta collaborazione tra i Comuni coinvolti.

“Fin dal nostro insediamento – dichiara il sindaco Alessandro Grando – abbiamo sempre considerato il sociale una priorità assoluta dell’azione amministrativa. Una comunità si misura dalla capacità di prendersi cura delle persone più fragili e di non lasciare indietro nessuno. Con questi interventi compiamo un ulteriore passo avanti, mettendo a disposizione del territorio strutture moderne e servizi fondamentali per accompagnare chi vive situazioni di disagio verso un percorso di autonomia e di reinserimento sociale”.

Quello di giovedì è l’ennesimo appuntamento che testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione comunale nel rafforzare la rete dei servizi sociali e nel costruire una città sempre più inclusiva, solidale e attenta ai bisogni di tutti.