Una storia a lieto fine arriva dal litorale di Maccarese, dove una giovane tartaruga marina Caretta caretta è stata salvata grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera e della Rete Regionale TartaLazio.

L’esemplare è stato trovato in evidente difficoltà: aveva infatti un amo da pesca conficcato nella bocca, una lesione che le impediva di nutrirsi e respirare correttamente da diversi giorni, mettendo seriamente a rischio la sua sopravvivenza.

Maccarese, salvata una Caretta caretta ferita: presto tornerà libera in mare

Dopo il recupero, la tartaruga è stata affidata alle cure degli operatori specializzati, che sono riusciti a stabilizzarne le condizioni. Oggi l’animale sta molto meglio e, una volta completato il percorso di riabilitazione, potrà essere restituito al suo habitat naturale.

L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza della tutela della fauna marina e sulla necessità di intervenire tempestivamente in caso di avvistamenti di animali in difficoltà.

La Guardia Costiera ricorda che chiunque noti una tartaruga marina ferita, in difficoltà o la presenza di un nido sulla spiaggia deve contattare immediatamente il numero 1530, così da consentire un rapido intervento e garantire la salvaguardia di una specie protetta.