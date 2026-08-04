Appuntamento alle ore 21:00 all’interno del Parco della Legnara

Cerveteri si appresta ad ospitare un evento straordinario: domani, mercoledì 5 agosto alle ore 21:00 all’interno del Parco della Legnara la Banda Musicale della Guardia di Finanza in concerto, un corpo musicale che quest’anno celebra il centenario dalla sua fondazione. A dirigere questi straordinari musicisti, il Capitano Dario Di Coste: in scaletta brani di musica classica e sinfonica, melodie del tradizionale repertorio bandistico, fino alla musica leggera e alle colonne sonore del cinema mondiale.

Cerveteri, domani il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza

Un grande onore per Cerveteri poter ospitare in città un evento di tale caratura: uomini e donne della Guardia di Finanza siamo abituati a conoscerli in divisa, impegnati con passione e grande senso di appartenenza allo Stato nel garantire legalità e rispetto delle Leggi, mercoledì li conosceremo come artisti.

L’evento, fortemente voluto dal Vicesindaco di Cerveteri Riccardo Ferri, è ad ingresso libero e gratuito.