Cerveteri, domani il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza

Appuntamento alle ore 21:00 all’interno del Parco della Legnara
Cerveteri si appresta ad ospitare un evento straordinario: domani, mercoledì 5 agosto alle ore 21:00 all’interno del Parco della Legnara la Banda Musicale della Guardia di Finanza in concerto, un corpo musicale che quest’anno celebra il centenario dalla sua fondazione. A dirigere questi straordinari musicisti, il Capitano Dario Di Coste: in scaletta brani di musica classica e sinfonica, melodie del tradizionale repertorio bandistico, fino alla musica leggera e alle colonne sonore del cinema mondiale.
Un grande onore per Cerveteri poter ospitare in città un evento di tale caratura: uomini e donne della Guardia di Finanza siamo abituati a conoscerli in divisa, impegnati con passione e grande senso di appartenenza allo Stato nel garantire legalità e rispetto delle Leggi, mercoledì li conosceremo come artisti.
L’evento, fortemente voluto dal Vicesindaco di Cerveteri Riccardo Ferri, è ad ingresso libero e gratuito.