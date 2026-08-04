Stage estivo di ginnastica ritmica nella palestra di via Luni, a Cerenova, dove l’associazione Elana Gym prosegue gli allenamenti anche durante il mese di agosto, nonostante le alte temperature. Un appuntamento ormai consolidato che permette alle giovani atlete di continuare a perfezionare tecnica e preparazione in vista della nuova stagione sportiva.

Per Elana Constantin, ex campionessa internazionale di ginnastica ritmica e anima dell’associazione, è anche il momento di tracciare un bilancio dell’annata appena conclusa e guardare al futuro con fiducia.

Elana Gym non si ferma: stage estivo a Cerenova

«Ci siamo lasciati alle spalle una stagione positiva. Oggi lavorare nella ginnastica ritmica è più difficile rispetto al passato, ma continuiamo a farlo con serietà e professionalità. Purtroppo la mancanza di impianti dedicati non ci aiuta, ma andiamo avanti per la nostra strada, con la speranza di ripartire a settembre con lo stesso entusiasmo che ci contraddistingue», afferma Constantin.

L’ex campionessa sottolinea anche le difficoltà di una disciplina che richiede grande dedizione. «La ginnastica ritmica è uno sport che pretende impegno, sacrificio e costanza. È un peccato vedere tante ragazze abbandonarlo troppo presto, perché rappresenta un percorso di crescita importante, sia dal punto di vista sportivo che umano».

Lo sguardo è già rivolto alla ripresa delle attività. «A settembre organizzeremo gli Open Day per accogliere nuove allieve. Siamo fiduciosi e ambiziosi, come sempre».

Infine, un appello alle istituzioni sul tema degli impianti sportivi. «Cerveteri ha bisogno di una struttura adeguata per consentire alle società sportive di crescere. La realizzazione del palazzetto dello sport rappresenterebbe un contributo fondamentale per tutto il movimento sportivo cittadino e offrirebbe ai giovani spazi idonei dove allenarsi e coltivare le proprie passioni».