“Sono onorata e orgogliosa di portare la mia arte e le mie opere all’interno di Tolfarte, la storica manifestazione che celebra l’arte di strada, la pittura e la musica, che da 22anni rappresenta uno degli eventi più attesi di tutta l’area a Nord di Roma e di tutto il Lazio. Sabato 8 e domenica 9 agosto, esporrò le mie opere più significative all’interno della magnifica e prestigiosa location di Palazzo Buttaoni in via Roma”. A dichiararlo è Luisana Leone, in arte “Lulù”, che dopo i grandi successi delle esposizioni collettive organizzate a Cerveteri nei mesi scorsi, questo fine settimana sarà tra le artiste protagoniste di Tolfarte.

“Esporre a Tolfarte è un onore, un privilegio – ha dichiarato Luisana Leone – poter unire il mio nome e le mie opere all’interno di una manifestazione di tale caratura che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori rappresenta per me una grandissima occasione e opportunità. Sono sempre stata convinta che l’arte sia di tutti, sia bello condividerla e Tolfarte, un evento che veramente vede partecipare un’intera comunità in maniera attiva e sentita, credo sia il posto più bello e giusto per chi come me, ama in tutti suoi aspetti tutte le forme d’arte”.

“Lulù” debutta a Tolfarte: Luisana Leone espone le sue opere a Palazzo Buttaoni

“La mia produzione artistica, che firmo con lo pseudonimo Lulù, nasce dall’esigenza di trasformare le emozioni in un linguaggio visivo immediato, fiabesco e ricco di colore – spiega ancora Luisana – al centro della mia ricerca vi è una connessione con la natura, intesa come fonte primaria di ispirazione, rigenerazione e pace. Questa armonia naturale si fonde indissolubilmente con il sentimento dell’amore, il motore universale che guida ogni mia pennellata e che cerco di trasmettere a chi guarda le mie opere. La mia attuale cifra stilistica trova la sua massima espressione nell’iconografia delle ali. Attraverso una cura minuziosa per ogni singola piuma, elemento naturale e leggero per eccellenza, le ali diventano per me un manifesto di libertà, speranza e amore incondizionato. Sono concepite per far viaggiare la mente oltre i confini del reale e regalare un’emozione pura. Guidata da una palette dai toni pastello, dominata dal rosa e dal turchese la mia ricerca si sviluppa sia sulla tela sia nello spazio pubblico attraverso opere urbane. Che si tratti di un dipinto intimo o di un muro all’aperto, intendo l’arte come una missione sociale per diffondere bellezza, celebrare il rispetto per la natura, coltivare la memoria comune e stimolare una profonda connessione emotiva fondata sull’amore”.

“Nel ringraziare gli organizzatori e l’Amministrazione comunale di Tolfa per l’ospitalità – conclude – invito tutti a passarmi a trovare a Palazzo Buttaoni, per conoscerci e vivere insieme un bel momento d’arte”.