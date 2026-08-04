Riceviamo e pubblichiamo:

Basta con la mistificazione della realtà. Basta strumentalizzare i Servizi Sociali per coprire le proprie “marachelle”! Chiariamo subito che nessun consigliere di minoranza (ma crediamo anche di maggioranza) è contro il sociale.

La verità è un’altra.

Sabato 1° agosto è stata portata in aula una maxi-variazione di bilancio da circa 1,4 milioni di euro, dentro la quale erano stati inseriti sociale, manutenzioni, eventi, scuole e molte altre voci, tra cui gli eventi estivi (sagra dell’Uva, Estate Caerite ed Etruria Eco Festival) , e di questi 1,4 milioni di euro, solo 300.000 euro sono destinati al sociale.

Se il sindaco Gubetti aveva veramente a cuore il sociale, perché non ha portato in aula una delibera autonoma solo per la variazione di 300.000 euro da destinare al sociale, consentendo al consiglio di votarla?!

Cerveteri, Fratelli d’Italia: “Basta mistificazioni: il sociale non può coprire il fallimento politico”

Perché inserire tutto in un unico calderone, pur sapendo benissimo di non avere i numeri per approvarlo?

Forse per tentare di costringere i consiglieri a votare anche provvedimenti a dir poco discutibili o, quantomeno, assolutamente non condivisibili come gli oltre 600.000 euro da destinare alla cultura, facendo leva proprio sul sociale?

Non sarà forse che il sindaco Gubetti era più interessata a rimettere insieme i pezzi della sua maggioranza, piuttosto che alla variazione di bilancio di 300.000 euro da destinare ai Servizi Sociali?

Del resto, anche per il consorzio sociale, per ben sette mesi è rimasta sorda alle istanze dell’ opposizione di revisione dello statuto e, solo a luglio, ha deciso di riportare il punto in aula così com’era, senza alcuna modifica e senza aver recepito alcun suggerimento dell’opposizione, ricevendo in cambio, anche qui, una sonora bocciatura. E ricordiamo che solo grazie ad una mozione dell’opposizione, è stata approvata l’istituzione di una commissione per rivedere lo statuto ed arrivare ad un testo condiviso tra i comuni di Cerveteri e Ladispoli, evitando così ulteriori incidenti di percorso.

Parliamoci chiaro, il problema non è il sociale, né la Sagra dell’Uva, né l’Estate Caerite, il problema è che il sindaco Gubetti non ha più una maggioranza per governare e, nonostante ciò, si ostina a portare in aula, e all’ultimo momento, provvedimenti frutto di scelte unilaterali sperando nell’approvazione, salvo poi scaricare sugli altri le responsabilità dei suoi errori quando l’approvazione viene a mancare.

Il problema è l’immobilismo del sindaco Gubetti!

I consiglieri di Fratelli d’Italia non sono contro il sociale, ma non hanno nessuna intenzione di piegarsi a giochini politici messi in atto solo per far approvare provvedimenti che nulla hanno a che veder con il bene della città!

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia