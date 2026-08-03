In circa un mese raccolte 1.441 adesioni tra moduli cartacei e sottoscrizioni online. I promotori chiedono la sospensione del Piano di Utilizzazione Forestale e rilanciano il confronto con l’amministrazione comunale

Oltre 1.400 firme per salvare il bosco di Valcanneto: consegnata la petizione alla sindaca Gubetti –

Nel giro di circa un mese sono state raccolte 1.441 firme a sostegno della petizione rivolta alla sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, con la quale viene chiesta la sospensione del Piano di Utilizzazione Forestale (PUF), ritenuto dai promotori responsabile di un intervento che comporterebbe il taglio di circa il 70% delle alberature del bosco di Valcanneto.

Le adesioni sono il risultato della raccolta effettuata sia attraverso gli appositi moduli cartacei, che hanno registrato 1.058 firme, sia mediante la petizione online, aperta anche ai cittadini di Cerveteri e dei comuni limitrofi. Complessivamente, dunque, il totale delle sottoscrizioni ha raggiunto quota 1.441.

Secondo i promotori dell’iniziativa, la parte più consistente delle firme proviene proprio dalla comunità di Valcanneto, che ha voluto esprimere ancora una volta la propria contrarietà al Piano di Utilizzazione Forestale predisposto dal Comune.

I risultati della raccolta sono stati trasmessi ufficialmente alla sindaca attraverso una PEC, accompagnata da una lettera con la quale viene chiesto all’amministrazione comunale di prendere atto della volontà espressa dai cittadini e di avviare un confronto sulla questione.

“La democrazia vera è partecipazione e confronto”, sottolineano i promotori della petizione, che ringraziano tutte le persone che hanno aderito all’iniziativa e i numerosi volontari che hanno contribuito alla raccolta delle firme.

L’obiettivo dichiarato resta quello di ottenere la sospensione del PUF e di proseguire l’impegno per la tutela del bosco di Valcanneto, che il comitato considera un patrimonio ambientale e naturalistico da preservare per le future generazioni.