La segnalazione ha interessato il tratto tra Santa Severa e la barriera Aurelia. Traffico rallentato e massima allerta

Paura sull’A12, auto contromano in direzione della Capitale –

Momenti di forte apprensione nella mattinata di lunedì 3 agosto lungo l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, dove è stata segnalata la presenza di un’automobile che procedeva contromano in direzione della Capitale.

L’allarme è scattato intorno alle 10.35 e ha interessato il tratto compreso tra lo svincolo di Santa Severa-Santa Marinella e la barriera Aurelia. Una situazione particolarmente pericolosa, considerando anche l’intenso traffico che caratterizza l’autostrada nel periodo estivo.

Ricevuta la segnalazione, sono state immediatamente mobilitate le pattuglie della Polizia stradale per individuare e fermare il mezzo. Gli automobilisti in transito sono stati invitati a ridurre la velocità, mantenere le distanze di sicurezza ed evitare qualsiasi manovra improvvisa.

La presenza della vettura sulla carreggiata sbagliata ha provocato paura e rallentamenti tra gli utenti diretti verso Roma, alcuni dei quali avrebbero arrestato la marcia o cercato di spostarsi per evitare il veicolo. Nelle prime fasi dell’emergenza non sono state diffuse notizie ufficiali relative a incidenti o persone ferite.

Dopo le verifiche e l’intervento delle forze dell’ordine, l’allarme è stato dichiarato rientrato. La circolazione ha quindi potuto progressivamente tornare alla normalità, dopo una mattinata di grande tensione lungo uno dei principali collegamenti tra il litorale nord e la Capitale.