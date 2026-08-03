Otto chilometri e 850 metri tra i Monti della Tolfa, quasi 500 metri di dislivello e i campioni da battere: cresce l’attesa per una delle gare podistiche più affascinanti e impegnative del Lazio

L’Arrampicata di Tolfa, torna la regina delle corse in salita: il 20 agosto va in scena la 26ª edizione –

Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama podistico regionale. Mercoledì 20 agosto si correrà la 26ª edizione de “L’Arrampicata”, la storica manifestazione di Tolfa che, anno dopo anno, si è affermata come una delle classiche della corsa in salita nel Lazio. Un evento capace di richiamare atleti da tutta la regione, attratti da un percorso tanto spettacolare quanto selettivo, immerso nello scenario naturale dei Monti della Tolfa.

La gara si sviluppa su 8,850 chilometri, con un dislivello complessivo di 484 metri. Dopo un avvio relativamente scorrevole nei primi tre chilometri, il tracciato cambia volto, proponendo una salita costante con pendenze fino al 6%, che accompagna gli atleti fino alle porte del centro abitato. Gli ultimi 500 metri, nel cuore del borgo, conducono al traguardo di Piazza Vittorio Veneto, regalando un finale suggestivo e ricco di fascino.

Grande curiosità anche per la sfida al vertice. Riflettori puntati su Carmine Buccilli, vincitore delle ultime quattro edizioni, e su Silvia Nasso, dominatrice della prova femminile dal 2023. Entrambi proveranno ad allungare la propria striscia vincente in una competizione che, nel corso degli anni, ha visto alternarsi alcuni dei migliori interpreti del podismo laziale.

La partenza è fissata alle ore 18, dalla località Rota, nei pressi dell’omonimo castello e della sorgente di acqua acetosa lungo la Braccianese Claudia. Gli organizzatori metteranno a disposizione un servizio di bus navetta tra l’area di arrivo e quella di partenza. Le premiazioni inizieranno alle 19.30 e interesseranno i primi tre classificati assoluti, i primi dieci di ogni categoria e le società più numerose. La quota di iscrizione è di 15 euro, che sale a 17 euro per chi si iscriverà direttamente il giorno della gara. Ai primi 200 partecipanti sarà inoltre consegnato un ricco pacco gara.

Con il suo mix di tradizione, spettacolo e difficoltà tecnica, L’Arrampicata di Tolfa si conferma anche quest’anno come uno degli eventi podistici più prestigiosi dell’estate laziale, pronto a mettere alla prova resistenza e determinazione degli atleti in una sfida che è ormai entrata nella storia della corsa in salita.