L’Istat registra un lieve calo rispetto al 3% di giugno. Restano però le pressioni sui prezzi di alcuni beni e servizi, mentre famiglie e imprese attendono un consolidamento del trend

Inflazione, a luglio rallenta al 2,8%: segnali di stabilizzazione per l’economia italiana –

L’inflazione torna a rallentare in Italia. Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, nel mese di luglio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) registra un incremento dello 0,2% su base mensile e del 2,8% su base annua, in diminuzione rispetto al 3% rilevato a giugno.

Si tratta di un segnale positivo per l’economia nazionale, che conferma un graduale raffreddamento della dinamica dei prezzi dopo i rialzi registrati nei mesi precedenti. Il dato rappresenta un elemento incoraggiante soprattutto per le famiglie, che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con una crescita sostenuta del costo della vita.

Il rallentamento dell’inflazione è riconducibile principalmente all’attenuazione della spinta di alcune componenti più volatili dell’indice dei prezzi, pur in presenza di aumenti che continuano a interessare diversi comparti dei servizi e dei consumi quotidiani. Lo scenario resta quindi caratterizzato da un equilibrio ancora fragile, nel quale persistono differenze significative tra i vari settori dell’economia.

Per consumatori e imprese la diminuzione del tasso d’inflazione rappresenta una boccata d’ossigeno, ma non significa automaticamente un calo dei prezzi: indica infatti che questi continuano ad aumentare, seppure con un ritmo meno sostenuto rispetto ai mesi precedenti.

Gli economisti guardano ora ai prossimi mesi per verificare se il rallentamento potrà consolidarsi, favorendo una maggiore stabilità del potere d’acquisto delle famiglie e contribuendo a sostenere consumi e investimenti. Molto dipenderà dall’andamento dei mercati energetici, dall’evoluzione dello scenario internazionale e dalle future decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea.