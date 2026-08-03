Il gruppo consiliare sollecita l’intervento del Comune dopo la comparsa di cartelli che prevedono una sosta massima di 90 minuti e sanzioni fino a 50 euro

Parcheggi nell’area del faro di via Palo Laziale, il Pd Ladispoli chiede chiarimenti: “Chi ha deciso le nuove regole?” –

Il gruppo consiliare Pd – La Forza della Comunità interviene sulla nuova disciplina della sosta nell’area del supermercato situato lungo via Palo Laziale, dove sono comparsi cartelli che limitano il parcheggio a un massimo di 90 minuti, prevedendo sanzioni comprese tra 30 e 50 euro per chi supera il tempo consentito.

Secondo i consiglieri di opposizione, la situazione merita un chiarimento da parte dell’Amministrazione comunale. Il gruppo ricorda infatti che, in sede di autorizzazione del progetto da parte della Regione Lazio nel 2010, sarebbe stata prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico da circa 100 posti auto, elemento che, a loro avviso, rende necessario verificare la legittimità delle nuove modalità di utilizzo dell’area.

Il Partito Democratico sostiene che la regolamentazione di un parcheggio pubblico e l’eventuale introduzione di limitazioni o sanzioni rientrino nelle competenze del Comune, chiedendo pertanto all’ente di fare chiarezza sulla vicenda e di verificare chi abbia disposto le modifiche.

Pur riconoscendo l’esigenza di garantire una corretta rotazione dei posti auto a servizio delle attività commerciali, il gruppo consiliare evidenzia la necessità di individuare una soluzione equilibrata che tenga conto sia delle esigenze dei residenti del quartiere sia di quelle dei clienti del supermercato.

Con questa presa di posizione, il Pd – La Forza della Comunità chiede quindi un intervento dell’Amministrazione comunale affinché vengano chiariti i profili amministrativi della vicenda e siano definite regole certe per l’utilizzo dell’area di sosta.