La società rossoblù ufficializza gli allenatori dall’Under 14 all’Under 19: esperienza, competenza e continuità per accompagnare la crescita sportiva e umana dei giovani calciatori
Academy Ladispoli, definito lo staff tecnico del settore agonistico: ecco i mister della stagione 2026/2027 –
Con la definizione dello staff tecnico del settore agonistico, l’Academy Ladispoli compie un altro importante passo nella costruzione della stagione sportiva 2026/2027. La società rossoblù ha infatti ufficializzato gli allenatori che guideranno le formazioni dall’Under 14 all’Under 19, confermando una linea improntata alla valorizzazione delle competenze tecniche e della crescita dei propri ragazzi.
A guidare le diverse categorie saranno Matteo Cesarini per l’Under 19, Emiliano Giacinti alla guida dell’Under 17, Massimiliano Zaccagnini sulla panchina dell’Under 16, Alessandro Capozzi per l’Under 15 e Davide Consalvi alla conduzione dell’Under 14.
Una squadra di tecnici che unisce esperienza, preparazione e senso di appartenenza ai colori rossoblù, elementi ritenuti fondamentali dalla società per garantire un percorso di crescita completo ai giovani atleti. L’obiettivo dell’Academy Ladispoli resta infatti quello di coniugare la formazione calcistica con quella educativa, offrendo ai ragazzi un ambiente sano, organizzato e ricco di stimoli.
L’ufficializzazione dello staff rappresenta un ulteriore tassello nella programmazione del nuovo anno sportivo, che punta a consolidare il lavoro svolto nelle ultime stagioni e a rafforzare il progetto dedicato al vivaio. Un percorso che mette al centro i giovani, accompagnandoli non solo nello sviluppo delle capacità tecniche, ma anche nella crescita personale e nei valori dello sport.
Con questo nuovo assetto tecnico, l’Academy Ladispoli guarda con fiducia all’inizio della stagione 2026/2027, augurando a tutti gli allenatori un proficuo lavoro e la possibilità di rappresentare con passione, professionalità e spirito di appartenenza i colori rossoblù.