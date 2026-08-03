SuperEnalotto: a Santa Marinella centrato un “5” da 16.296,19 euro –

Lazio protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto nella regione sono stati realizzati cinque “5” per un totale di premi che sfiora gli 82mila euro. Venerdì ad Acquapendente, in provincia di Viterbo, è stato messo a segno un “5” da 16.630,24 euro presso il punto vendita di “Baiocco Maria Teresa” in Piazza G. Fabrizio, 10. Mentre nell’estrazione di sabato sono stati distribuiti tre premi da 16.296,19 euro ciascuno a Roma presso: “Bar Lucani” in Via Davide Campari, 106; “Starlight” in Via E. Boezi, 142; “Non Solo Fumo” in Via Bruno De Finetti, 110-112. Sempre nel concorso di sabato è stato centrato un “5” da 16.296,19 euro anche a Santa Marinella, in provincia di Roma, presso “Tabacchi Gemma” in Via Giunone Lucina, 18 B.

Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025, nel Lazio, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – si conferma a 2,1 miliardi di euro, in linea con i dodici mesi precedenti. Sul fronte SuperEnalotto, la spesa registrata nella regione nel corso del 2025 ammonta a 4,87 milioni di euro: il dato è molto più basso rispetto all’anno precedente, perché occorre calcolare la vincita – la più alta dell’anno – centrata il 20 marzo a Roma, dove è stato realizzato un “6” da 88,2 milioni di euro

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 4 agosto, sale a 204,1 milioni di euro.