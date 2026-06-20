Fratelli d’Italia: “Impegno mantenuto. Grazie al Presidente Latrofa per aver mantenuto la parola data ai pescatori”

I pescherecci della marineria di Civitavecchia tornano in Darsena Romana –

Fratelli d’Italia Civitavecchia ha diffuso un comunicato stampa in merito al ritorno dei pescherecci nella darsena romana del porto cittadino.

“Fratelli d’Italia Civitavecchia esprime grande soddisfazione per il ritorno dei pescherecci nella Darsena Romana, così come garantito dall’Autorità di Sistema Portuale al termine della fase transitoria legata ai lavori dell’apertura a sud.

“Si tratta di una notizia importante per la marineria e per tutta la città. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto la necessità che il trasferimento avesse carattere esclusivamente temporaneo e che fosse garantito il ritorno definitivo dei pescatori nel loro approdo storico. Oggi possiamo affermare con soddisfazione che quell’impegno è stato mantenuto.”

Lo dichiarano Paolo Iarlori, Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Civitavecchia, e Sebastiano Tringale, Responsabile territoriale del Dipartimento Pesca di Fratelli d’Italia.

“Desideriamo ringraziare il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Raffaele Latrofa, per aver ascoltato le ragioni della categoria, accolto le proposte sostenute da Fratelli d’Italia e dato concreta attuazione agli impegni assunti con i pescatori. Aveva assunto pubblicamente un impegno preciso con la marineria civitavecchiese: garantire che il trasferimento fosse soltanto temporaneo e consentire il ritorno dei pescherecci nella loro storica sede della Darsena Romana. Oggi quella promessa è stata mantenuta. In un tempo in cui troppo spesso si annuncia senza realizzare, è giusto riconoscere chi mantiene la parola data.”

“La restituzione della Darsena Romana alla marineria rappresenta un risultato di grande valore economico, sociale e identitario per Civitavecchia. I fatti dimostrano che la soluzione individuata era quella giusta: una scelta equilibrata che ha consentito di portare avanti i lavori strategici per il porto senza penalizzare una categoria che rappresenta una parte fondamentale della storia e dell’economia cittadina.”

“I risultati raggiunti in questa vicenda confermano inoltre il positivo lavoro che il Presidente Latrofa sta svolgendo alla guida dell’Autorità Portuale. In poco più di un anno ha impresso un cambio di passo evidente allo scalo, rappresentando quella necessaria discontinuità che Civitavecchia attendeva da tempo. Per questo gli rinnoviamo il nostro apprezzamento e il nostro pieno sostegno, ringraziandolo per l’impegno, la concretezza e l’attenzione dimostrata verso il territorio e le sue categorie produttive.”

Fratelli d’Italia continuerà ad essere al fianco della marineria e a sostenere ogni iniziativa utile alla crescita del porto, alla tutela del lavoro e allo sviluppo di Civitavecchia.

FRATELLI d’Italia Civitavecchia”