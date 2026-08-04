Aurelia sotto controllo: ecco dove Vergilius rileva la velocità

Vergilius è il sistema di controllo elettronico della velocità adottato da Anas per migliorare la sicurezza lungo le principali strade statali italiane. Grazie a una tecnologia avanzata, il dispositivo è in grado di rilevare sia la velocità istantanea sia quella media dei veicoli, operando con precisione in qualsiasi condizione atmosferica e di illuminazione.

Oltre al monitoraggio della velocità, Vergilius svolge anche la funzione di rilevatore del traffico e consente verifiche in tempo reale sui veicoli in transito, come il controllo della copertura assicurativa e l’eventuale presenza del mezzo nelle banche dati dei veicoli rubati.

Il sistema nasce con l’obiettivo di contrastare una delle principali cause degli incidenti stradali: il mancato rispetto dei limiti di velocità. Installato per la prima volta nel 2012 su alcuni tratti ad alta incidentalità della SS309 “Romea”, della SS1 “Aurelia” e della SS7 quater “Domitiana”, è stato successivamente esteso alla SS145 “Sorrentina” e, dal 2015, anche all’Autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, dove copre 108 chilometri attraverso 26 sezioni di controllo.

La gestione delle infrazioni e delle relative sanzioni è affidata alla Polizia Stradale, mentre Anas si occupa dell’infrastruttura e coordina, insieme alle Prefetture, l’installazione delle postazioni di controllo anche da parte delle Polizie locali.

Tra i tratti sottoposti al controllo Vergilius con limite massimo di 90 km/h figurano la SS309 “Romea” in Emilia-Romagna (km 1+680 e 7+080), la SS1 “Via Aurelia” nel Lazio (km 11+950, 15+700 e 23+450) e la SS7 quater “Domitiana” in Campania (km 44+580 e 54+300).

Attraverso il monitoraggio continuo della velocità e dei flussi di traffico, Vergilius rappresenta uno strumento importante per prevenire gli incidenti, promuovere una guida più responsabile e rendere più sicura la circolazione sulle principali arterie stradali italiane.