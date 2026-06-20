Tutti gli eventi si svolgeranno presso Piazza Rossellini: parteciperanno Rkomi, Nina Zilli e le Bambole di Pezza

Torna il Ladispoli Summer Fest con tre giorni di musica e spettacolo –

Torna il Ladispoli Summer Fest con tre giorni di musica e spettacolo -Il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando ha annunciato le date della prossila edizione del Ladispoli Summer Fest, che si svolgerà il 𝟑𝟏 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨, 𝟏 e 𝟐 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 in 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢.

“Questo evento, organizzato dal Comune di Ladispoli, è ormai diventato un appuntamento fisso della nostra estate e rappresenta un’importante occasione di incontro, divertimento e valorizzazione del nostro territorio”, scrive Grando.

Anche quest’anno porteremo nel cuore della città alcuni tra i protagonisti della musica italiana:

31 luglio – 𝐑𝐊𝐎𝐌𝐈

1 agosto – 𝐍𝐈𝐍𝐀 𝐙𝐈𝐋𝐋𝐈

2 agosto – 𝐁𝐀𝐌𝐁𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐏𝐄𝐙𝐙𝐀

Radio Subasio sarà la radio ufficiale del Ladispoli Summer Fest.

Tutti gli spettacoli saranno ad 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨, perché vogliamo che questo festival continui a essere una festa aperta a tutti.

“Nelle prossime settimane comunicheremo tutte le informazioni utili per vivere al meglio le tre serate”, dice Grando.

“Colgo inoltre l’occasione – aggiunge – per invitarvi alla conferenza stampa di presentazione del cartellone estivo 2026, che si terrà lunedì 22 giugno alle ore 18:00 presso lo stabilimento Molto. Posso già anticiparvi che sarà 𝐮𝐧’𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢, 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞”.