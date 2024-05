Il nuovo profilo Instagram della IC Ladispoli 1: una porta aperta alla conoscenza e alla creatività

Negli ultimi anni, i social media hanno rivoluzionato il modo in cui ci informiamo e interagiamo con il mondo intorno a noi. E le scuole non sono certamente rimaste indietro in questa evoluzione. La nostra scuola ha deciso di abbracciare questa innovazione aprendo un profilo Instagram ufficiale gestito dalla docente Cinzia Corsi.

Ma non si tratta solo di una vetrina per mostrare le attività scolastiche ai cittadini; è molto di più. Il nostro obiettivo è quello di utilizzare il profilo Instagram come strumento per generare curiosità e coinvolgimento negli studenti stessi. Vogliamo offrire loro un nuovo modo di accedere alle notizie, creando contenuti educativi e stimolanti.

Per raggiungere questo scopo abbiamo introdotto la metodologia didattica della gamification: trasformiamo le informazioni in giochi, sfide e apprendimento divertente. I nostri post non sono solo annunci delle prossime attività, ma vere e proprie avventure che coinvolgono gli studenti in modo attivo. Questo approccio sperimentale sta già dando i suoi frutti. I ragazzi e anche i genitori trovano divertente partecipare alle nostre iniziative su Instagram, sentendosi coinvolti e motivati a esplorare nuove vie per imparare.

Crediamo fermamente che la tecnologia possa essere un valido supporto allo studio, se utilizzata nel modo corretto. Il profilo Instagram della nostra scuola è una prova tangibile di quanto si possa fare con un approccio innovativo e creativo all’apprendimento. Continueremo a sperimentare, a crescere e a coinvolgere sempre più persone nella nostra avventura educativa sui social media. La conoscenza non ha confini, e noi siamo pronti ad esplorarli insieme ai nostri studenti.

Cinzia Corsi

https://www.instagram.com/icladispoli1official/