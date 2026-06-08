Weekend ricco di soddisfazioni per gli atleti cerveterani impegnati ai Campionati Regionali Individuali andati in scena nello splendido scenario dello stadio Guidobaldi di Rieti, recentemente rinnovato e ancora una volta teatro di grandi prestazioni.

La prima giornata di gare ha regalato risultati importanti e conferme di alto livello per il gruppo etrusco. A brillare nel settore lanci sono state Agnese Montini e Vittoria Trivisondoli, entrambe protagoniste nel martello. Montini ha conquistato uno splendido podio nella categoria Allieve, mentre Trivisondoli ha replicato il risultato tra le Juniores. Da sottolineare anche l’ottima prova di Gaia Di Ruscio, che ha confermato il costante percorso di crescita tecnica mostrato nel corso della stagione.

Grande spettacolo anche sulla pista. Nei 400 metri è arrivato il successo più prestigioso grazie ad Andrea Scalella, autore di una gara impeccabile conclusa in 48″85, tempo che gli ha permesso di conquistare il titolo regionale. Una prestazione di assoluto valore che certifica il grande momento di forma dell’atleta cerveterano.

Atletica, pioggia di podi per i cerveterani ai Regionali di Rieti: Scalella campione nei 400 metri

Nella stessa gara si è distinto anche Mattia De Santis, quarto al traguardo dopo una prova convincente, mentre ha ben figurato anche Martin Germani, protagonista di una prestazione positiva.

Entusiasmo anche nei 100 metri grazie all’exploit di Matteo Bafaro, capace di fermare il cronometro a un eccellente 11″24. Un risultato che gli vale il podio e che lo lascia ad appena quattro centesimi dal minimo per le competizioni nazionali, confermando il notevole miglioramento tecnico e atletico raggiunto in questa stagione.

Buoni riscontri sono arrivati infine anche dal settore femminile dei 400 metri, dove Sara Tafi, Sveva Giovannetti e Irene De Santis hanno disputato prove solide contribuendo a chiudere una giornata ricca di successi e indicazioni positive per il futuro.

I Campionati Regionali di Rieti si confermano così una vetrina importante per il movimento atletico cerveterano, che torna a casa con titoli, podi e la consapevolezza di poter guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti della stagione.