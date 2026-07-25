Caos a Ladispoli: in tanti costretti a usare i bus sostitutivi. Per FFSS previsti ritardi dei treni da 30 minuti, ma anche limitazioni e cancellazioni

Furto di rame lungo la FL5: ancora caos e rallentamenti sulla linea –

Nell’ultimo bollettino delle Ferrovie dello Stato di oggi, emesso attorno alle 12.30, si sottolinea come la circolazione permanga rallentata tra Santa Severa e Ladispoli.

Il motivo è il furto dei cavi di rame da parte di ignoti che si è verificato nelle ore precedenti lungo la linea FL5 e su cui si sta indagando.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

FFSS consiglia di seguire l’andamento del treno che si vuole prendere e le soluzioni di viaggio dalla stazione di interesse con la funzione “Cerca Treno” del loro sito Internet.

Nel frattempo, però la situazione davanti alle stazioni è immersa nel caos: i pullman sostitutivi sono presi d’assalto nel vicino parcheggio dell’MMA alla stazione di Ladispoli e non sembrano esserci specifiche indicazioni su quando si concluderà la situazione attuale.