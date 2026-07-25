Estratto dai Vigili del Fuoco della Bonifazi è stato trasportato in elisoccorso a Roma

Incidente a Bagni di Sant’Agostino: centauro incastrato tra le lamiere –

Un’incidente stradale lungo la strada Bagni di Sant’Agostino ha fatto attivare la macchina dei soccorsi questa mattina: i Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno raggiunto il posto attorno alle 8:45.

L’incidente ha visto coinvolto un ragazzo in scooter e un autofurgone all’incrocio col noto bar lungo la via.

Il giovane, per cause in corso di accertamento, è rimasto incastrato tra le lamiere: gli uomini della Bonifazi hanno usato pistoni oleodinamici e divaricatori per estrarre velocemente il ragazzo.

Subito dopo è partita la corsa degli operatori del 118 per trasportarlo il più rapidamente possibile in elisoccorso in un ospedale romano.

In seguito, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area circostante