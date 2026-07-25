Furto di cavi di rame sulla linea Roma–Pisa: traffico ferroviario sospeso tra Ladispoli e Civitavecchia

Mattinata di forti disagi per pendolari e viaggiatori sulla linea ferroviaria Roma–Pisa. Dalle ore 6 di oggi, sabato 25 luglio, la circolazione è sospesa tra Ladispoli e Civitavecchia a causa di un furto di cavi di rame che ha compromesso il regolare funzionamento dell’infrastruttura ferroviaria.

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso da Trenitalia alle ore 7, la circolazione risulta ancora interrotta nel tratto interessato. Il problema sta causando ripercussioni su tutta la linea, con ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, oltre a limitazioni di percorso e cancellazioni di alcune corse.

Tra i principali provvedimenti adottati, il Frecciarossa 8606 Roma Termini–Torino Porta Nuova non effettua le fermate comprese tra Civitavecchia e Livorno Centrale, mentre per i passeggeri diretti nelle stazioni escluse sono stati predisposti autobus sostitutivi. L’Intercity 501 Sestri Levante–Napoli Centrale termina invece eccezionalmente la corsa a Pisa Centrale, mentre l’Intercity Notte 799 Torino Porta Nuova–Salerno conclude il viaggio a Civitavecchia, con proseguimento verso Roma tramite bus sostitutivi.

Il disservizio interessa una delle direttrici ferroviarie più trafficate del Centro Italia e coinvolge anche numerosi pendolari del litorale nord laziale, già alle prese negli ultimi mesi con ripetuti problemi sulla linea FL5.

I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare il tratto danneggiato e consentire la ripresa della circolazione. Trenitalia invita i passeggeri a verificare prima della partenza lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali e il servizio “Cerca Treno”. Al momento non sono stati comunicati i tempi previsti per il completo ripristino del traffico ferroviario.

immagine generata da AI

Aggiornamento – ore 7:00

La circolazione è sospesa tra Ladispoli e Civitavecchia per un furto di cavi di rame sulla linea.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Treni Alta Velocità e Intercity oggetto di variazione:

• FR 8606 Roma Termini (6:42) – Torino Porta Nuova (13:40): il treno oggi non ferma a Civitavecchia, Orbetello, Grosseto, Campiglia Marittima, Cecina e Livorno Centrale.

I passeggeri:

– in partenza in partenza da Roma Termini e diretti a Civitavecchia, Orbetello, Grosseto, Campiglia Marittima, Cecina e Livorno Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

– in partenza da Civitavecchia, Orbetello, Grosseto, Campiglia Marittima, Cecina e Livorno Centrale possono utilizzare il treno 4124 Roma Termini (6:12) – Pisa Centrale (10:22) fino a Pisa Centrale dove trovano proseguimento con il treno IC 670 Livorno Centrale (11:24) – Voghera (15:07) fino a Genova Brignole, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno R 2132 Genova Brignole (14:16) – Torino Porta Nuova (16:30).

• IC 501 Sestri Levante (5:05) – Napoli Centrale (12:39) : il treno oggi termina la corsa a Pisa Centrale.

I passeggeri:

– diretti a Livorno Centrale, Cecina, Campiglia Marittima, Follonica, Grosseto, Orbetello e Civitavecchia possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

– diretti a Roma San Pietro, Roma Ostiense, Latina, Formia, Aversa e Napoli Centrale possono proseguire il viaggio con il treno FR 8583 Genova Piazza Principe (5:48) – Roma Termini (10:05) fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 799 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11) del 24 luglio: il treno oggi termina la corsa a Civitavecchia.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno .

Inizio evento – ore 6:00

La circolazione è sospesa tra Ladispoli e Civitavecchia per un furto di cavi di rame sulla linea.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

Seguono aggiornamenti.