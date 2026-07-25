Cerveteri, istituiti 16 nuovi stalli di sosta “rosa” per donne in gravidanza e genitori con bambini fino a 2 anni

Il Comune di Cerveteri ha disposto l’istituzione di 16 nuovi stalli di sosta “rosa”, riservati ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza e di genitori con bambini di età non superiore a due anni. Il provvedimento è stato firmato dal Comandante della Polizia Locale in attuazione del regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale l’11 settembre 2025, in applicazione dell’articolo 188-bis del Codice della Strada.
L’obiettivo dell’iniziativa è agevolare la sosta nelle vicinanze di servizi particolarmente frequentati da famiglie, come farmacie, uffici postali, istituti scolastici e centri commerciali.
I nuovi stalli saranno realizzati con apposita segnaletica verticale e orizzontale nelle seguenti aree:
- Farmacia comunale 1, via Roma 8;
- Farmacia comunale 2, via Alfani 2;
- Farmacia comunale 5, via Settevene Palo 81/F;
- Farmacia Pratocavalieri, via Pelagalli 89;
- Farmacia Cavallini, via Vivaldi 33;
- Centro commerciale di largo Tuscolo 1;
- Carrefour di largo Loreti 3;
- Coop di via Borsellino;
- Conad di largo Almunecar 17;
- Centro commerciale di via Vivaldi 103;
- Centro commerciale di largo Monteverdi 26;
- Ufficio postale di via Settevene Palo 177;
- Ufficio postale di via Fregene 100;
- Ufficio postale di largo Boito 32;
- Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”, via Settevene Palo 33;
- Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri, via Castel Giuliano 44.
La realizzazione della segnaletica è stata affidata alla V Area – Opere Pubbliche, Manutenzioni e Ambiente, che provvederà all’installazione previa comunicazione agli utenti con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’avvio dei lavori.
Il provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune. Contro l’ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.