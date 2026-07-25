Pro Loco: “Il ringraziamento al consigliere Paolacci era riferito al sostegno concreto e continuativo assicurato negli anni alle attività dell’associazione”

Sagra del Melone: le precisazioni della Pro Loco Due Casette –

La Pro Loco Due Casette ha voluto diffondere una nota di precisazione a seguito del comunicato diffuso al termine della Sagra del Melone “al fine di evitare interpretazioni non corrispondenti alle reali intenzioni”, come specificano.

“Il ringraziamento espresso dalla Pro Loco Due Casette al consigliere Gianluca Paolacci – spiegano – era esclusivamente riferito al sostegno concreto e continuativo che lo stesso ha assicurato negli anni alle attività dell’associazione e, più in generale, alle iniziative svolte a favore del territorio.

Grazie alla sua collaborazione, sia sotto il profilo istituzionale sia attraverso il suo impegno personale e operativo, è stato possibile realizzare numerosi eventi, tra cui il Carnevale di Cerenova, la Sagra del Melone, le iniziative natalizie e altre manifestazioni organizzate dalla Pro Loco”.

“La parte finale del comunicato – aggiungono –, sottoscritta da persone espressamente indicate con il proprio nome, intendeva rappresentare esclusivamente una manifestazione personale di stima e di apprezzamento nei confronti della candidatura di Gianluca Paolacci, maturata in ragione della collaborazione instaurata nel tempo e dei risultati ottenuti nell’interesse della comunità”.

“In nessun modo si intendeva esprimere una posizione politica ufficiale della Pro Loco né utilizzare l’associazione quale strumento di propaganda elettorale”, specificano nella nota.

“Qualora il tenore letterale del comunicato abbia potuto generare un’interpretazione diversa, si precisa che tale non era l’intento dei firmatari né dell’associazione, il cui unico obiettivo era ringraziare una persona che ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione delle attività della Pro Loco e manifestare, a titolo strettamente personale, un sentimento di stima nei suoi confronti”, conclude la nota della Pro Loco.