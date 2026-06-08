Al via la mostra di Salvatore Pastore a Cerveteri: un viaggio tra Arte, Natura e Territorio –

Si comunica che l’apertura della mostra, inizialmente prevista da locandina per il 4 giugno, è stata posticipata per motivi tecnici. L’esposizione sarà quindi aperta al pubblico dall’8 giugno al 7 luglio.

La Biblioteca Comunale “Nilde Iotti” di Cerveteri ospiterà questa attesa esposizione personale del pittore locale Salvatore Pastore. L’evento fa parte del consolidato progetto culturale “Arte e Artisti del Territorio”, una sinergia che unisce l’Associazione Culturale “In Arte” di Cerveteri e la biblioteca comunale, un sodalizio che va avanti con successo ormai da ben sette anni. La mostra gode del patrocinio del Comune di Cerveteri ed è curata dall’Associazione “In Arte” e da Fabio Uzzo Art Gallery.

L’Artista e la sua Visione: Una “Primavera della Bellezza”

Salvatore Pastore è un artista del nostro territorio, da sempre amante del bello, dell’armonia e della meravigliosa magia che l’arte riesce a trasmettere in ogni sua forma. La sua sensibilità non si ferma alla pittura: Pastore è infatti un grande appassionato di musica, e trova nella tromba il suo strumento d’elezione per far vibrare l’anima.

Grande curioso, ricercatore e instancabile sperimentatore, l’artista spazia con naturalezza dalle tecniche stilistiche moderne allo studio profondo delle opere antiche. Per lui l’arte è uno strumento di trasformazione, uno stato di ebbrezza spirituale che si nutre di pura curiosità e studio.

Le Opere in Mostra

In questa nuova esposizione presso la sala Ruspoli della biblioteca, Salvatore Pastore presenterà otto opere dedicate interamente al nostro territorio. Attraverso una raffinata selezione di oli, acquerelli e pastelli, l’artista omaggia Cerveteri sia nella sua veste architettonica e storica, sia in quella paesaggistica.

“La magia del territorio, la sua storia e la sua natura entrano dentro l’artista, trasformandosi sulla tela in una vera e propria Primavera della Bellezza.”

Info utili per la visita

Periodo: Dall’8 giugno al 7 luglio (inaugurazione posticipata rispetto al 4 giugno per motivi tecnici).

Dall’8 giugno al 7 luglio (inaugurazione posticipata rispetto al 4 giugno per motivi tecnici). Location: Biblioteca Comunale “Nilde Iotti” (Sala Ruspoli), Cerveteri.

Biblioteca Comunale “Nilde Iotti” (Sala Ruspoli), Cerveteri. Ingresso: Libero e gratuito.

Libero e gratuito. Orari: La mostra è visitabile nei giorni e negli orari di apertura della biblioteca, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri.

Organizzazione e Cura:

Associazione Culturale “In Arte” di Cerveteri & Fabio Uzzo Art Gallery.