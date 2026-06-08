Sfuma in gara 3 il sogno promozione contro Veroli, ma resta il valore di una stagione straordinaria vissuta da protagonisti

Supernova Fiumicino, una sconfitta che non cancella un’annata da applausi –

Il sogno della promozione si infrange sul parquet di Veroli, ma la Supernova Fiumicino esce dalla finale playoff a testa altissima. La sconfitta per 79-72 in gara 3 consegna il salto di categoria alla Pallacanestro Veroli, ma non cancella quanto di straordinario costruito dalla formazione rossonera nel corso di una stagione intensa, emozionante e ricca di soddisfazioni.

Davanti a un pubblico caloroso e al termine di una serie combattuta fino all’ultimo possesso, la squadra allenata da coach Pasquinelli ha lottato con determinazione, dimostrando ancora una volta carattere e spirito di gruppo. Dopo un avvio difficile, con i padroni di casa capaci di portarsi subito sul 7-0, la Supernova ha reagito grazie alle iniziative di Norcino e Vivero, ribaltando momentaneamente l’inerzia della gara.

Veroli ha però trovato nel duo Rossi-Fiorini le risorse necessarie per tornare avanti e costruire un vantaggio importante, arrivato fino al +17 nel terzo quarto. Quando tutto sembrava compromesso, i rossoneri hanno dato vita all’ennesima rimonta della loro stagione: trascinati da Parlato e Galan, sono riusciti a riportarsi in vantaggio nel corso dell’ultimo periodo. Nel finale, tuttavia, alcune palle perse e l’esperienza dei giocatori ciociari hanno fatto la differenza.

Al termine dell’incontro, il presidente Gianpaolo Porfidia ha voluto ringraziare l’intero ambiente Supernova per il percorso compiuto: «Abbiamo vissuto una stagione incredibile, ricca di emozioni. Staff e squadra meritano soltanto complimenti per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento ai colori rossoneri».

Le parole del numero uno del club sintetizzano perfettamente il sentimento che accompagna la conclusione dell’annata: la delusione per la promozione mancata è inevitabile, ma prevalgono l’orgoglio e la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante. Dalla dirigenza allo staff tecnico, passando per i giocatori e i tifosi che hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine, la Supernova Fiumicino ha dimostrato di essere una realtà solida e ambiziosa.

Il verdetto del campo premia Veroli, ma il bilancio della stagione rossonera resta ampiamente positivo. Una squadra capace di emozionare, di superare le difficoltà e di arrivare a un passo dal traguardo più prestigioso. La promozione è sfumata, ma le basi per riprovarci sono più solide che mai.