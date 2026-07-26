Dalla conviviale all’Agriturismo Torre Flavia al raduno in Viale Italia, la manifestazione conferma la crescita e la solidità dell’associazione, richiamando 51 auto d’epoca e centinaia di appassionati nel cuore della città

Volanti Storici Ladispoli, un successo il doppio appuntamento tra motori, passione e grande partecipazione che ha accompagnato la serata di Edoardo Vianello –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Più che una semplice manifestazione, una conferma della solidità e della costante crescita dei Volanti Storici Ladispoli. Il doppio appuntamento andato in scena sabato 25 luglio si è concluso con un bilancio decisamente positivo, certificando il consolidamento dell’associazione e la capacità di coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Dal pranzo conviviale all’Agriturismo Torre Flavia fino al raduno serale in Viale Italia, la partecipazione e l’entusiasmo del pubblico hanno premiato il lavoro portato avanti dal presidente Pasquale Carbone e dal vicepresidente Fabio Ricca.

La giornata si è aperta con il tradizionale pranzo conviviale all’Agriturismo Torre Flavia, momento di incontro tra soci, equipaggi e simpatizzanti, per poi trasferirsi nel cuore della città. In serata, Viale Italia si è trasformata in una grande esposizione a cielo aperto, richiamando residenti, turisti e numerosi appassionati del motorismo storico.

Complessivamente sono state 51 le auto d’epoca presenti, un risultato significativo considerando il periodo estivo, con molte persone già in ferie e le elevate temperature. Un dato che conferma il crescente interesse verso le iniziative promosse dall’associazione e la capacità di coinvolgere equipaggi provenienti anche da fuori città.

Le vetture esposte hanno attirato l’attenzione del pubblico, che ha potuto ammirarne da vicino la storia e le peculiarità di ciascun modello grazie alle schede illustrative predisposte su ogni automobile. Un’occasione che ha trasformato il raduno in un momento di divulgazione della cultura motoristica oltre che di aggregazione, riscuotendo grande apprezzamento da parte dei visitatori.

Il raduno ha inoltre contribuito ad animare il centro cittadino in una delle serate più partecipate dell’estate ladispolana, facendo da ideale cornice al concerto di Edoardo Vianello in Piazza Rossellini. Il connubio tra il fascino delle auto storiche e la musica ha regalato a cittadini e turisti un’atmosfera di festa che ha reso ancora più vivace il centro della città.

Grande soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente Fabio Ricca.

«Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione. La giornata è iniziata con un bellissimo momento conviviale durante il pranzo, che ha riunito soci e appassionati in un clima di amicizia, ed è proseguita con una splendida accoglienza da parte del pubblico in Viale Italia. Tante persone si sono fermate ad ammirare le vetture, chiedendo informazioni e leggendo con interesse le caratteristiche di ogni automobile. Una risposta che conferma la crescita della nostra associazione e ci dà ancora più entusiasmo per i prossimi appuntamenti. Già domani saremo presenti con una delegazione alla festa patronale di Passoscuro», ha dichiarato il vicepresidente Fabio Ricca.

L’attività dei Volanti Storici Ladispoli non si ferma con questo appuntamento. Già nella giornata di domenica una delegazione dell’associazione sarà infatti protagonista alla festa patronale di Passoscuro, portando ancora una volta la passione per le auto storiche anche fuori dai confini cittadini.

Il successo della manifestazione conferma così il percorso di crescita dei Volanti Storici Ladispoli, sempre più punto di riferimento per gli appassionati del settore e realtà capace di valorizzare il patrimonio automobilistico storico attraverso iniziative che uniscono cultura, aggregazione e promozione del territorio. Un risultato che rafforza ulteriormente il ruolo dell’associazione nel panorama cittadino e lascia già intravedere nuovi appuntamenti destinati a coinvolgere un pubblico sempre più numeroso.