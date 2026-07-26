Dopo il doppio appuntamento che ha confermato la crescita dell’associazione, dieci auto d’epoca saranno protagoniste del raduno in Piazza Santarelli nell’ambito dei festeggiamenti patronali

Volanti Storici Ladispoli, dopo il grande riscontro ottenuto a Ladispoli una delegazione sarà oggi alla Festa di Sant’Anna di Passoscuro –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI/PASSOSCURO – Dopo il grande riscontro ottenuto con il doppio appuntamento di sabato, culminato con il raduno di Viale Italia che ha richiamato 51 auto d’epoca e accompagnato la serata del concerto di Edoardo Vianello, i Volanti Storici Ladispoli sono già pronti a tornare protagonisti con un nuovo appuntamento dedicato al motorismo storico.

Nell’ambito della Festa Patronale di Sant’Anna, l’associazione sarà infatti presente nel pomeriggio di oggi a Passoscuro, dove parteciperà al Raduno di Auto d’Epoca in programma dalle 17.30 in Piazza Santarelli, uno degli appuntamenti inseriti nel calendario dei festeggiamenti patronali della località del litorale del Comune di Fiumicino.

Per l’occasione sarà presente una delegazione composta da dieci vetture storiche, che rappresenteranno l’associazione in una manifestazione pensata per valorizzare il fascino senza tempo delle auto d’epoca. Le automobili saranno esposte al pubblico, offrendo a residenti, turisti e appassionati l’opportunità di ammirare da vicino alcuni modelli che hanno segnato la storia dell’automobilismo italiano.

Per i Volanti Storici Ladispoli, presieduti da Pasquale Carbone, con Fabio Ricca nel ruolo di vicepresidente, si tratta della naturale prosecuzione di un’estate ricca di iniziative e di una presenza sempre più costante negli eventi del territorio. Il successo registrato appena ventiquattro ore prima a Ladispoli rappresenta infatti un’ulteriore conferma della crescita dell’associazione e della capacità di coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati.

La partecipazione alla Festa Patronale di Sant’Anna conferma inoltre la volontà dei Volanti Storici Ladispoli di consolidare i rapporti con le realtà del territorio, promuovendo la cultura del motorismo storico attraverso manifestazioni capaci di unire tradizione, passione e aggregazione.

Anche l’appuntamento di Passoscuro si inserisce quindi nel percorso di crescita dell’associazione, sempre più punto di riferimento per gli appassionati del settore e protagonista delle principali manifestazioni dedicate alle auto storiche del litorale laziale.