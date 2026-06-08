Escalation di furti a Cerveteri: nella notte sottratto un mezzo dall’autoparco comunale

Ladri in azione anche contro le strutture pubbliche. Cresce l’esasperazione tra i residenti e gli agricoltori del comprensorio tra Ladispoli e Cerveteri: scatta l’allarme sicurezza.

CERVETERI — Una pesante e amara sorpresa ha accolto questa mattina gli operai del Comune di Cerveteri. All’apertura dell’autoparco municipale, il personale ha dovuto constatare l’avvenuto raid di una banda di ignoti che, nel corso della notte, è riuscita a introdursi nello stabilimento pubblico forzando le porte d’accesso e rubando un autocarro Fiat Iveco di proprietà dell’amministrazione comunale.

L’episodio non è che l’ultimo capitolo di una lunga scia di reati predatori che sta colpendo duramente l’intero comprensorio. Negli ultimi mesi, infatti, il territorio compreso tra le campagne di Cerveteri e Ladispoli è letteralmente finito nel mirino della criminalità. A essere colpite con cadenza quasi quotidiana sono soprattutto le aziende agricole locali, vittime del furto di trattori, attrezzature professionali, carburante e materiali da lavoro di ogni genere. Un fenomeno che sta generando danni economici di proporzioni ingenti per il comparto agroalimentare della zona.

La reiterazione dei colpi ha ormai spinto molti imprenditori locali e residenti verso lo stato di massima esasperazione. Più volte le associazioni di categoria e i singoli cittadini hanno denunciato pubblicamente la gravità della situazione e la percezione di una vera e propria emergenza sicurezza. In mancanza di risposte immediate e interventi strutturali e coordinati, diversi gruppi di agricoltori hanno persino paventato l’ipotesi di organizzare ronde notturne private a tutela delle proprie attività e proprietà aziendali.

L’ultimo furto all’autoparco segna però un preoccupante salto di qualità: i malviventi non colpiscono più soltanto i soggetti privati, ma hanno iniziato a violare in modo mirato e audace anche le strutture logistiche dello Stato e delle amministrazioni locali. Un segnale d’allarme inequivocabile che testimonia come la problematica stia assumendo contorni sempre più complessi e difficili da arginare.

Sul caso sono attualmente in corso le indagini serrate da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerveteri. I militari hanno effettuato i rilievi sul posto per individuare impronte o tracce utili e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di identificare i responsabili e intercettare la rotta del mezzo pesante sottratto.

Nel frattempo, la tensione resta altissima. Cittadini, esponenti della filiera agricola e amministratori locali invocano un comitato d’urgenza per l’ordine e la sicurezza pubblica, sollecitando un potenziamento immediato del controllo del territorio e misure concrete per mettere un freno definitivo a un’escalation che sembra non conoscere fine.

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