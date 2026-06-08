Interventi programmati da giugno a ottobre tra disinfestazione larvicida, adulticida e derattizzazione per garantire sicurezza e tutela della salute pubblica

Lotta a zanzare e roditori: al via a Cerveteri il programma di disinfestazione 2026 –

CERVETERI – Prenderà il via nelle prossime settimane il programma di disinfestazione e derattizzazione 2026 promosso dal Comune di Cerveteri in collaborazione con Rieco – Servizi Integrati per l’Ambiente. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti infestanti e roditori, soprattutto durante la stagione estiva.

Il calendario degli interventi prevede operazioni di derattizzazione, disinfestazione larvicida e disinfestazione adulticida distribuite tra i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Le attività interesseranno le aree pubbliche e i punti sensibili del territorio comunale, con particolare attenzione alle zone maggiormente esposte alla presenza di zanzare e roditori.

Per quanto riguarda la derattizzazione, saranno posizionati e monitorati appositi erogatori di esche rodenticide nelle aree individuate dagli operatori specializzati. Gli interventi sono programmati per il 10 luglio e il 16 ottobre.

La disinfestazione larvicida, fondamentale per prevenire lo sviluppo delle zanzare, verrà effettuata attraverso trattamenti specifici nelle caditoie, nei tombini e nei ristagni d’acqua presenti sul territorio. Le operazioni si svolgeranno nelle prime ore del mattino nelle date del 19 giugno, 10 e 24 luglio, 7 e 28 agosto, 18 settembre e 16 ottobre.

Sono inoltre previsti interventi di disinfestazione adulticida nelle ore notturne, dalle 23:00 alle 3:00, nelle notti del 19 e 20 giugno, 10 e 11 luglio, 24 e 25 luglio, 7 e 8 agosto e 28 e 29 agosto. Durante tali operazioni si raccomanda ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre, non lasciare alimenti o indumenti all’esterno, ritirare eventuali animali domestici in casa ed evitare di sostare nelle aree interessate dal trattamento.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare adottando comportamenti utili a prevenire la formazione di ristagni d’acqua nelle proprietà private, contribuendo così all’efficacia delle attività programmate.

Per ulteriori informazioni è attivo il numero verde 800.688.622, operativo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 18:00, esclusi i giorni festivi.