Concluso lo spoglio che ha portato all’elezione del nuovo sindaco Alessio Emanuelli. Nel pomeriggio un violento alterco tra esponenti politici degenera e richiede l’intervento dei soccorsi

Santa Marinella, tensione dopo il voto: rissa tra esponenti del Centrodestra –

SANTA MARINELLA – Si è concluso lo spoglio delle elezioni amministrative che ha sancito l’elezione del nuovo sindaco Alessio Emanuelli. Una giornata destinata a segnare l’avvio della nuova fase amministrativa della città è stata però accompagnata da un episodio di cronaca che ha attirato l’attenzione dei cittadini.

Nel pomeriggio, infatti, una discussione tra alcuni esponenti del centrodestra sarebbe degenerata fino a trasformarsi in una rissa avvenuta in una zona centrale della città. Secondo le prime informazioni raccolte, il confronto verbale si sarebbe rapidamente acceso fino a sfociare nello scontro fisico.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Alcune delle persone coinvolte hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Restano ora da chiarire nel dettaglio le circostanze che hanno portato all’episodio e le eventuali responsabilità dei protagonisti. La vicenda ha inevitabilmente finito per oscurare, almeno in parte, il clima che avrebbe dovuto accompagnare esclusivamente l’esito delle urne e la proclamazione del nuovo sindaco.