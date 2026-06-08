Cerveteri protagonista all’Aqua Film Festival: premio per “L’Agro Cerite e le sue acque”

C’è anche Cerveteri tra i protagonisti dell’undicesima edizione dell’Aqua Film Festival, la manifestazione cinematografica internazionale dedicata al tema dell’acqua e al suo valore ambientale, culturale e sociale.

Alla Casa del Cinema di Roma, nella giornata conclusiva del festival, il documentario “L’Agro Cerite e le sue acque”, del regista Domenico Parisse, ha ottenuto un importante riconoscimento. Secondo quanto comunicato dall’associazione culturale-archeologica Irasenna, il lavoro ha ricevuto il premio come “Miglior Corto”. Un risultato che porta ancora una volta il nome di Cerveteri in un contesto culturale di rilievo. Legando il territorio al racconto cinematografico dell’acqua, della storia e dell’archeologia.

L’Associazione Irasenna ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando Eleonora Vallone e Daniela Riccardi per l’organizzazione di questa edizione del festival. Definita ricca di emozioni. In sala, a condividere il momento, erano presenti anche Lucilla Marmotta, Fede Faith, Pietro Macrì e Giuseppe Giangreco.

Il riconoscimento assume un valore particolare perché premia un documentario che guarda al territorio cerite attraverso uno dei suoi elementi più significativi: l’acqua. Non soltanto come risorsa naturale, ma anche come traccia di civiltà, paesaggio e memoria. “Fieri e lieti di aver contribuito a questo successo”, ha scritto l’associazione Irasenna, sottolineando il significato di una giornata che ha unito cinema, cultura e valorizzazione del territorio.