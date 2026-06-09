Aeroporto di Fiumicino: rinvenuti oltre 3 milioni di euro di valuta durante il Capodanno cinese

Roma, 9 giugno 2026. Oltre 3 milioni di euro di valuta rinvenuta all’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Questo l’esito dei controlli rafforzati di valuta condotti dall’Ufficio ADM Lazio2 e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza in occasione del Capodanno cinese 2026.

Il risultato, del 35% più alto rispetto allo stesso periodo del 2025, è frutto di analisi mirate preventive e di controlli sui passeggeri in partenza per la Repubblica Popolare Cinese per onorare la loro festività.

I metodi di occultamento

La valuta è stata rinvenuta nei bagagli a mano e nei bagagli spediti, spesso utilizzando ingegnosi metodi di occultamento della valuta, quali ad esempio: scatole di biscotti sconfezionate e chiuse nuovamente con cura, scatole di calzature con il sotto suola rivisitato per l’occasione, ovvero abilmente frammista a effetti personali.

Il bilancio dell’operazione

L’attività di vigilanza, condotta nei primi due mesi dell’anno, ha portato alla redazione di 234 verbali per oltre 150mila euro di valuta riscossa con oblazione e 225mila euro sequestrati.

La collaborazione congiunta fra l’Agenzia e la Guardia di Finanza conferma l’importanza delle attività operative volte a prevenire l’evasione fiscale e a contrastare il traffico illecito di valuta.