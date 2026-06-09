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Allumiere, mercoledì 10 giugno sospensione idrica programmata

9 Giugno 2026





Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, mercoledì 10 giugno dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Allumiere.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

  • intero territorio comunale ad esclusione della frazione La Bianca.
     

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

  • piazza della Repubblica – fronte palazzo comunale
  • via Civitavecchia, 10 – fronte ambulatorio Asl Roma 4

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.

Fiumicino, mercoledì 18 gennaio sospensione idrica a Fregene, Focene e Maccarese