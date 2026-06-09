Allumiere, mercoledì 10 giugno sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, mercoledì 10 giugno dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Allumiere.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- intero territorio comunale ad esclusione della frazione La Bianca.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- piazza della Repubblica – fronte palazzo comunale
- via Civitavecchia, 10 – fronte ambulatorio Asl Roma 4
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per i disagi.