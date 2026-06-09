Associazione campo di Mare,oltre gli Sport tradizionali, Vela, Beach-volley, SUP, Kite surf, Fitness, anche gli Scacchi

Le “Scuole di Sport” della Associazione nautica Campo di Mare asd, Vela, Beach-volley, SUP, Kite surf, Fitness, hanno fatto un ulteriore balzo in avanti, inglobando anche la nobile disciplina degli Scacchi.

Perfezionata l’affiliazione alla Federazione Italiana Scacchi, per l’anno scolastico 2025/26 è stato avviato e realizzato il progetto “SCACCHI A SCUOLA” che ha coinvolto diverse classi dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri.

Le lezioni si sono tenute, oltre che nella Sede principale di Cerenova, anche nei plessi di via Castel Giuliano, Due Casette e Valcanneto, estendendo anche agli alunni delle Sedi decentrate la possibilità di usufruire dei Corsi di scacchi.

La chiusura del Progetto 2025-2026 è stata salutata con diversi Tornei, che hanno coinvolto gli alunni di tutte le età, anche quelli della prima e seconda elementare; è stata una vera e propria festa collettiva!

Il presidente dell’Associazione nautica Campo di Mare asd Celso Valerio Caferri ha espresso, a nome del Direttivo e dei soci, la propria soddisfazione per l’iniziativa, resa possibile dalla disponibilità della Direzione e delle Insegnanti della Scuola, dai genitori degli alunni e dalla professionalità dell’istruttore federale di scacchi Alberto Concutelli.

E non è finita qui; i Corsi di Scacchi sono stati inseriti tra le attività delle “Scuole di Sport” dell’Associazione nautica e potranno essere frequentati presso la Sede nautica dell’Associazione, in Lungomare dei Navigatori Etruschi, durante tutta l’estate.

Per informazioni ed iscrizioni, per tutte le discipline: direttore sportivo Fabiana – 327.9796924

PROGETTO VELASCUOLA (dal 2008 – 19.esimo anno)

Il Progetto “VELASCUOLA” 2025/2026, promosso congiuntamente dalla Federazione Italiana Vela e dal Ministero dell’Istruzione, è una esperienza oramai consolidata da ben 19 anni presso l’Istituto comprensivo Marina di Cerveteri, con la finalità di far conoscere agli alunni i valori dello Sport Velico, facendo interagire le nozioni veliche con le materie d’insegnamento scolastico.

L’attività formativa si è sviluppata in due distinti momenti: una curriculare, con la compresenza dell’insegnante e dell’istruttore di vela, e l’altra con la visita dei ragazzi in spiaggia a Campo di Mare per poter verificare dal vivo il mondo della Vela.

Il personale docente dell’Istituto comprensivo Marina di Cerveteri ha potuto lavorare in sinergia con l’Istruttore federale messo a disposizione dall’Associazione nautica Campo di Mare a.s.d. contribuendo alla diffusione di una maggiore conoscenza dell’ambiente marino, sia attraverso la pratica dai contorni ludici e sia trattando tematiche teoriche quali la biologia e la sostenibilità del mare.

Lo sport velico è sinonimo di libertà e trasmette gioia di vivere in armonia con l’ambiente e tutela la salute in forma preventiva rispondendo anche alle esigenze di una società moderna che sempre più spesso s’interroga su come impegnare il tempo libero in modo efficace per migliorare il livello qualitativo di vita il tutto contribuendo a diffondere la cultura nautica (art. 52 DL n°171 del 1 18/07/2005).

Il progetto “Velascuola” 2025/2026 ha coinvolto gli alunni di n. 5 classi e precisamente le classi 5A e 5C nel plesso di via Castel Giuliano, la classe 4N nel plesso di Valcanneto e le classi 3U E 4U nel plesso di Due Casette, per un totale di n. 40 ore più n. 3 ore per l’uscita didattica presso la Sede a mare dell’Associazione nautica Campo di Mare a.s.d..

Il Corso, tenuto dall’Istruttore della Federazione Italiana Vela Alberto Concutelli, si è articolato in n. 8 lezioni, con attività teoriche e nautiche di vela e di ambiente marino ed un incontro conclusivo presso Sede nautica dell’Associazione Campo di Mare.

Le insegnanti delle classi coinvolte hanno affiancato l’istruttore federale durante le attività didattiche degli incontri previsti, il cui calendario è stato concordato prima del II Quadrimestre tenendo conto delle esigenze delle classi partecipanti.

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

• Ambiente marino e sicurezza in mare

• Primi rudimenti della navigazione a vela

• Nomenclatura imbarcazioni

• Nodi marinari.

Il progetto “VelaScuola” 2026 si è concluso il 03-06 giugno con una giornata trascorsa presso l’Associazione Nautica di Campo di Mare a.s.d..

Le finalità previste sono state pienamente raggiunte; gli alunni hanno accolto con particolare interesse gli interventi pratici del Progetto attinenti alle attività veliche, scoprendo ed approfondendo una cultura nautica che, dal tempo degli Etruschi, fa parte della storia di Cerveteri.

Il presidente dell’Associazione nautica Campo di Mare a.s.d. ha portato all’attenzione della Federazione Italiana Vela i lusinghieri risultati del Progetto ed ha già dato la disponibilità a ripetere l’esperienza nel prossimo anno scolastico.