Ladispoli: Scuolabus, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027. Anche per gli alunni delle medie

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa le famiglie che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2026/2027, gestito da Flavia Servizi.

Potranno iscriversi allo Scuolabus anche gli studenti della scuola secondaria di 1° Grado (Medie).

Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate sul portale dedicato della società partecipata comunale.

Il servizio rappresenta un importante supporto per le famiglie del territorio e consente agli studenti di raggiungere quotidianamente gli istituti scolastici in sicurezza e con puntualità.

L’Amministrazione comunale invita i genitori interessati a effettuare l’iscrizione nel più breve tempo possibile, così da consentire una corretta programmazione delle linee e un’organizzazione efficiente del servizio in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Per effettuare l’iscrizione e consultare tutte le informazioni utili, comprese modalità di accesso, documentazione necessaria, tariffe e recapiti per l’assistenza, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di Flavia Servizi a questo link: https://www.flaviaservizi.it/scuolabus/

Il portale per le nuove iscrizioni sarà funzionante dal 10 giugno 2026.

“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – è continuare a garantire alle famiglie servizi scolastici sempre più efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini. Il trasporto scolastico rappresenta un servizio essenziale che contribuisce a migliorare la qualità della vita delle famiglie e il diritto allo studio dei nostri ragazzi”, conclude il primo cittadino.

Ufficio Stampa Comune di Ladispoli