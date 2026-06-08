Pace e solidarietà ieri all’Auditorium. Un concerto dei Vigili del Fuoco per i soccorritori in Ucraina

Quella di ieri è stata una serata di musica per parlare di pace. Ma anche per sostenere concretamente chi, nelle zone di guerra, continua a prestare soccorso. Si è svolto ieri, domenica 7 giugno, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, il concerto “Firemen and Music for World Peace”. Un evento benefico, a ingresso gratuito, dedicato alla pace nel mondo e con un’attenzione particolare alla tragedia umanitaria dell’Ucraina.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “La Memoria Viva” ODV di Castellamonte, in provincia di Torino. Con la collaborazione tecnica dell’Associazione Morale di Mutuo Soccorso fra Vigili ed ex Vigili del Fuoco. Sul palco sono saliti musicisti che nella vita quotidiana svolgono, o hanno svolto, il servizio nei Vigili del Fuoco. Un modo per unire musica e testimonianza, spettacolo e impegno civile.

Tra i protagonisti della serata anche Vitalii Lytvynenko, colonnello dei Vigili del Fuoco ucraini, rimasto ferito durante operazioni di soccorso sotto i bombardamenti. Una presenza che ha dato al concerto un significato ancora più concreto, riportando al centro il lavoro di chi interviene nelle emergenze anche quando intorno continuano gli attacchi. Al centro dell’evento anche la piccola Yulia, bambina arrivata dall’Ucraina. La sua presenza è stata pensata come simbolo dei tanti minori costretti a vivere la guerra, tra rifugi, allarmi e distruzione.

Pace e solidarietà ieri all’Auditorium. Un concerto dei Vigili del Fuoco per i soccorritori in Ucraina

La serata aveva anche un obiettivo pratico. Le donazioni raccolte durante il concerto saranno destinate all’acquisto di un mezzo blindato civile, un ex portavalori, da mettere a disposizione dei Vigili del Fuoco ucraini impegnati nelle aree più esposte del conflitto. Un mezzo pensato per consentire ai soccorritori di muoversi con maggiore sicurezza nelle zone colpite dai bombardamenti, e continuare a portare aiuto alla popolazione civile.

Non è stato solo un concerto, quindi. Ma anche, e soprattutto, un momento di solidarietà internazionale. A chi, ogni giorno, prova a salvare vite sotto i bombardamenti. Da evidenziare il sostegno all’iniziativa da parte del Comune di Ladispoli. Che ha concesso il suo Patrocinio, ed era presente al concerto con gli Assessori Margherita Frappa e Gabriele Fargnoli.