Al Festival Internazionale del Cinema di Cannes verrà proiettato il film “Art of Diversion”, del regista cerveterano Gabriele Altobelli

di Giovanni Zucconi

Domani, domenica 19 maggio, al Festival Internazionale del Cinema di Cannes, verrà proiettato il film “Art of Diversion”. Un thriller ambientato a New York, ma con il cuore a Cerveteri. Il regista di questo film, girato in lingua inglese, e che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti, è infatti il cerveterano Gabriele Altobelli.

Un concittadino che è difficile etichettare artisticamente. Nasce attore, ma si consacra come scultore. È suo il monumento dedicato a Giovanni Falcone esposto a Piazza Bologna a Roma. È passato poi dietro alla macchina da presa come regista indipendente. Tanti cortometraggi girati e premiati in tutto il mondo. Dagli Stati Uniti alla Cina. Gabriele Altobelli si è impegnato molto, anche politicamente, a Cerveteri, ma è soprattutto un cittadino del mondo. Che ha fatto dei suoi viaggi una fonte di ispirazione, che sta lasciando il segno nella cinematografia.

Lo abbiamo raggiunto in videochiamata a Cannes, tra un suo impegno e l’altro, in attesa della proiezione del suo film.Che avverrà, per chi avrà la possibilità di partecipare al Festival, al Palais H. Vento nei capelli, e gentile disponibilità a raccontarsi. Ma non era quello il momento per una lunga intervista. Quelle che piacciono a noi. Ma ci ha promesso che ce la concederà al suo ritorno a Cerveteri. Speriamo con qualche premio o riconoscimento in più.