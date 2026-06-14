La sezione della Lega di Cerveteri rafforza la propria organizzazione sul territorio e annuncia nuove collaborazioni nelle frazioni

Lega Cerveteri, nuove collaborazioni nelle frazioni e sinergia con Ladispoli

In una nota diffusa ieri, 13 giugno, la sezione leghista cerite, alla presenza del consigliere comunale Nicolò Accardo e del referente Roberto Menasci, ha comunicato l’avvio di collaborazioni con i nuovi referenti per le frazioni di Cerenova, Campo di Mare e San Martino. Un passaggio che, secondo quanto riportato nella nota, si inserisce in una fase di maggiore stabilità interna al partito. “Finalmente, dopo anni di continui cambiamenti nelle cariche di gestione di questo partito, si è raggiunta la necessaria stabilità per approfondire le strategie e le nuove collaborazioni”, si legge nel comunicato.

La sezione di Cerveteri annuncia inoltre l’avvio di sinergie con il commissario della Lega di Ladispoli, Gianfranco Fioravanti, in vista delle prossime attività da svolgere nei due comuni. Tra i temi indicati come prioritari ci sono il sostegno alle imprese agrozootecniche e alle associazioni sportive. Un lavoro che, secondo la nota, potrà contare anche sul supporto della consigliera e capogruppo della Lega in Regione Lazio, Laura Cartaginese. “Il nostro fare politica vuole essere diverso: dare, invece di chiedere solo durante le elezioni”, conclude il comunicato.