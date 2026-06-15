L’Amministrazione comunale annuncia la denuncia e il ripristino dei danni. Nelle stesse ore segnalati anche atti vandalici contro alcune auto in sosta nella zona

Bracciano, vandalizzati i bagni pubblici sul lungolago dopo i lavori di riqualificazione

I bagni pubblici del lungolago di Bracciano erano stati riqualificati da poco con un intervento dell’Amministrazione comunale per restituire alla cittadinanza uno spazio più decoroso, funzionale e accogliente.

Venerdì scorso, però, la struttura è stata danneggiata da atti vandalici. Un episodio che ha colpito parte del lavoro appena realizzato. E che ha costretto il Comune ad annunciare che presenterà denuncia alle autorità competenti. L’Amministrazione ha fatto sapere che provvederà al più presto al ripristino dei danni, in modo da garantire nuovamente la piena fruibilità del servizio. Ma il problema, come sottolinea la stessa Amministrazione, non riguarda soltanto il danno materiale. Ogni euro utilizzato per riparare ciò che viene distrutto è una risorsa che viene sottratta ad altri interventi. E ad altri servizi per i cittadini.

Per rafforzare la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza delle aree più esposte al degrado, l’area sarà prossimamente dotata di videosorveglianza. Nelle stesse ore, inoltre, sono stati segnalati anche atti vandalici ai danni di alcune autovetture in sosta nella zona. Episodi che contribuiscono ad alimentare un clima di degrado e di mancanza di rispetto che, secondo l’Amministrazione, non può essere sottovalutato.

Si legge nella comunicazione dell’Amministrazione che “Bracciano è una comunità civile, accogliente e rispettosa. Non possiamo accettare che pochi irresponsabili danneggino beni pubblici e privati, creando disagi ai cittadini e compromettendo il lavoro e l’impegno di tanti”. Il messaggio che emerge dal comunicato è che il rispetto dei beni comuni non riguarda soltanto il Comune. Riguarda tutti. Chi danneggia un bagno pubblico, un’auto, una struttura appena sistemata, non compie una semplice bravata. Produce un danno concreto alla collettività. E colpisce anche quei cittadini che, con le proprie tasse, contribuiscono a rendere Bracciano una città più bella, più ordinata e più vivibile.