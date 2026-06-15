I volontari del Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia (GACELATA) hanno organizzato nel fine settimana una fitta serie di appuntamenti nelle aree archeologiche di Cerveteri e di Ladispoli

di Giovanni Zucconi

La Soprintendenza e il PACT fanno il pieno di partecipanti negli eventi per le Giornate Europee dell’Archeologia

Era un programma molto ambizioso. Ben nove visite guidate previste nei giorni di sabato 13 e di domenica 14, tra Cerveteri e Ladispoli, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia. Le visite hanno riguardato, in diversi orari delle due giornate, l’area della Tomba delle Cinque Sedie, la Via degli Inferi, l’area delle mura di Caere, il criptoportico della Grottaccia, i resti della villa romana a Piazza della Rugiada, i mosaici del Lungomare Marina di Palo, la Villa di Pompeo a Marina di San Nicola, la Tomba della Tegola Dipinta, la Tomba dei Leoni Dipinti e la Tomba degli Scudi e delle Sedie.

Già solo l’elenco dà l’idea dello sforzo organizzativo profuso dai volontari del Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia (GACELATA), per organizzare le tante visite in collaborazione con il “Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia” e la “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale”. Che hanno messo a disposizione le aree e i monumenti oggetto delle visite guidate, e il loro personale per il necessario supporto. Senza dimenticare il contributo e il supporto dei Comuni di Ladispoli e di Cerveteri, e del Consorzio Marina di San Nicola

In questi due giorni, sono state organizzate visite gratuite, e questo credetemi, non è proprio la norma, che hanno visto la partecipazione di circa 250 persone. Tante, poche? I numeri hanno sempre un’interpretazione soggettiva. Ma sicuramente possiamo dire che tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscere, o di conoscere meglio, gratuitamente, alcune delle aree archeologiche più belle e significative dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli.

E, soprattutto, si è confermata valida la formula che da anni vede collaborare i volontari archeologici di Cerveteri e di Ladispoli con la Soprintendenza, il Parco Archeologico e le Amministrazioni Comunali. Ma quello di questo fine settimana è stato solo un assaggio. GACELATA ha in programma, nelle prossime settimane e mesi, ancora molte altre manifestazioni nelle aree della Soprintendenza e del Parco Archeologico. Non solo visite guidate. Seguiteci nella nostra pagina Facebook e le scoprirete…