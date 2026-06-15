Cerveteri, si punta a fare molti abbonati. La tifoseria pronta a sostenere i Cervi

Dall’amministrazione si attendono notizie sulla messa in sicurezza del campo da gioco

In settimana saranno presentati alla stampa e ai tifosi il nuovo allenatore e i nuovi acquisti, già definiti dalla società. Il Cerveteri fa sul serio e chiede alla propria tifoseria di continuare a stare al fianco della squadra.

La campagna abbonamenti prenderà il via ad agosto, mentre si attendono ancora risposte dall’amministrazione comunale riguardo alla questione del campo e della convenzione, temi sui quali, al momento, regna il silenzio.

La famiglia Lupi può contare sul sostegno della tifoseria verdeazzurra, pronta a supportare i propri colori. Sottoscrivere l’abbonamento non significa soltanto contribuire alle casse della società, ma rappresenta anche un gesto di appartenenza, passione e vicinanza al progetto sportivo. Per questo motivo, l’invito è rivolto a tutti gli sportivi e agli appassionati.

La squadra costruita da Oberdan Scotti sarà composta da giovani di qualità e da innesti mirati che andranno a rafforzare l’organico della scorsa stagione. Il Cerveteri dovrà però fare a meno di due pedine importanti come Falco e Piano, usciti per scelte legate all’introduzione della normativa sugli under.

È un Cerveteri che punta molto sull’entusiasmo e sul sostegno dei tifosi, gli stessi che in più occasioni hanno invitato l’amministrazione a dare risposte concrete e ad accelerare sui temi che riguardano il futuro del calcio verdeazzurro.