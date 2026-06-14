Marina di Cerveteri, ladri nella notte nelle ville di Via dei Ciclamini. Sale la richiesta di sicurezza

Notte di paura in via dei Ciclamini, a Marina di Cerveteri, dove intorno alle 2 di questa mattina una squadra di malviventi vestiti di nero, con cappuccio, si sono introdotti in varie abitazioni della zona. A raccontare l’episodio è una segnalazione pubblicata sulla pagina Facebook “Sei cervetrano se…”. Che ha anche diffuso un video che documenta l’accaduto. Secondo quanto riportato nella segnalazione, i ladri avrebbero cercato di entrare in più abitazioni per portare via quanto possibile. Il bottino, sempre secondo il racconto pubblicato online, sarebbe stato modesto. Ma il dato più importante, per residenti e villeggianti, è un altro: la sensazione di insicurezza che torna a crescere. Proprio per questo, chi vive o trascorre le vacanze in quella zona chiede maggiore attenzione e più controlli, soprattutto nelle ore notturne.

Al momento non risultano ulteriori elementi ufficiali sull’episodio. Resta però la preoccupazione di chi abita nella zona e di chi, soprattutto nel periodo estivo, frequenta le case e le ville del territorio.